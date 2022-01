Samuel Umtiti przedłuży kontrakt z Barceloną i… obniży zarobki!

Od dłuższego czasu kibice Barcelony wyczekiwali momentu, w którym Samuel Umtiti opuści klub. Tymczasem Barcelona poinformowała, że Francuz… przedłuży kontrakt do czerwca 2026. Co ciekawe jednak udało się wynegocjować obniżkę zarobków. To ważny krok dla Blaugrany.

W ubiegłym tygodniu Barcelona wypożyczyła do Aston Villi jeden z największych niewypałów transferowych – Philippe Coutinho W ten sposób klub “pozbył” się – na jakiś czas – kolejnego zawodnika z listy płac. Dyrektor sportowy Mateu Alemany próbuje ratować budżet płacowy. Wszystko po to, by móc dokonywać nowych operacji transferowych.

Tutaj głównym celem jest uwolnienie budżetu płacowego potrzebnego do rejestracji Ferrana Torresa. Najnowszy nabytek Barcelony jeszcze nie mógł być zarejestrowany w LaLiga. Jednak odejście Brazylijczyka oraz Samuel Umtiti z niższym kontraktem, to warunki, które pozwolą na ruch związany z Ferranem Torresem.

El Clasico lada moment

Przypomnijmy, że Barcelona zajmuje 6. miejsce w tabeli ligowej. Ich strata do prowadzącego Realu Madryt to aż 17 punktów. Co ciekawe oba zespoły spotkają się już w najbliższą środę. To wszystko w ramach półfinałowego meczu Superpucharu Hiszpanii. Turniej rozgrywany w Arabii Saudyjskiej zakończy się finałem w niedzielę. W nim zwycięzca El Clasico spotka się z triumfatorem meczu Atletico Madryt – Athletic Club de Bilbao.