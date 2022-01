“W Madrycie nadal kradną”. Hiszpańskie kluby znowu narzekają na sędziów

Nie byłoby normalności, gdyby w kolejny ligowy weekend hiszpańskie kluby nie narzekały na arbitrów. W sobotę Valencia, w niedzielę Real Betis miały spore pretensje do sędziów swoich meczów. Upust emocjom dały klubowe konta w social mediach. Nie zabrakło ostrych słów!

Najpierw zaczęła Valencia. W przerwie meczu z Realem Madryt na ich konto twitterowe wpadł poniższy wpis.

– Kradzieże w Marycie zaczynają się powtarzać – mogliśmy przeczytać. W tweecie klub oznaczył słynny serial La Casa de Papel. Wszystko miało związek z rzutem karnym tuż przed przerwą. Casemiro był faulowany w “16”, a arbiter wskazał na wapno. Część ekspertów sędziowskich zgodziła się z decyzją, część była przeciwnego zdania.

Z kolei Pepe Bordalas na konferencji pomeczowej powiedział, że rzut karny nie powinien być jakąkolwiek wymówką w tej sytuacji. – Wszyscy widzieliśmy, że to nie był rzut karny. Nie może być to jednak nasze usprawiedliwienie i musimy poszukać słów autokrytyki – to z kolei słowa Jose Luisa Gayi.

Drugi dzień 20. kolejki LaLiga i znowu sytuacja z Madrytu. Tym razem mecz Rayo Vallecano – Real Betis. W końcówce pierwszej połowy Isi Palazon postanowił włożyć głowę, tam gdzie niektórzy nie wsadziliby nogi. Atak głową bardzo nisko, skończył się “kopniakiem” od Alexa Moreno, który chciał wybić piłkę. Łysa głowa zawodnika Rayo momentalnie się zakrwawiła. Arbiter Alejandro Ruiz wyrzucił gracza Betisu, który swego czasu reprezentował barwy Rayo. Skońcyło się sporą awanturą. Najpierw żółtą kartkę dostał Sergio Canales, a w przerwie także trener trzeciej drużyny LaLiga – Manuel Pellegrini.

Real Betis jednak nie przegrał tego mecu. Przed przerwą Canales dał im prowadzenie, a w drugiej połowie Ivan Balliu zdołał tylko zremisować. Po meczu nie zabrakło gorących komentarzy.

Real Betis have always been absolutely respectful with the referees and their decisions, but what we have seen today is incomprehensible. The job of a referee is to be fair and just, not the disgrace we have seen today at Vallecas. pic.twitter.com/dBMVWQGMcg

