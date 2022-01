Oficjalnie: Tymoteusz Puchacz piłkarzem Trabzonsporu

Ostatnie dni nie pozostawiały złudzeń. Tymoteusz Puchacz był na wylocie z Unionu Berlin. Dzisiaj oficjalnie turecki klub potwierdził przypuszczenia mediów. “Puszka” najbliższe pół roku spędzi na wypożyczeniu w Trabzonsporze.

Lider tureckiej SuperLig zdecydował się na usługi reprezentanta Polski do końca obecnego sezonu. Tymoteusz Puchacz w ten sposób zyskuje szansę na jakąkolwiek grę w klubie. Reprezentant Polski latem trafił do Unionu Berlin i liczył na regularną grę w Bundeslidze. Tymczasem nie dostał od trenera ani minuty. Jego licznik zatrzymał się na siedmiu spotkaniach w Lidze Konferencji Europy, w której uzbierał 469 minut. Niewiele mniej, bo 328 minut w pięciu meczach, rozegrał w jesiennych meczach eliminacji mundialu w barwach reprezentacji Polski.

Trabzonspor to w tym momencie zdecydowany faworyt do tytułu w Turcji. Po 20. kolejkach na jego koncie widnieje 49 punktów. To aż 10 więcej od wicelidera Konyasporu. Warto dodać, że Trabzon gra w ustawieniu z czwórką obrońców. Tymoteusz Puchacz będzie walczył o miejsce w składzie z duetem zawodników, którzy grali na lewej obronie dotychczas. W ostatnich meczach występował Ismail Koybasi, wcześniej jednak podstawowym lewym obrońcą był Anders Trondsen.