Cannavaro odrzucił ofertę pracy z reprezentacją Polski. Jeszcze dziś wyda oświadczenie

Procedura wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski wygląda coraz bardziej groteskowo. Włoskie media informują, że Fabio Cannavaro odrzucił ofertę PZPN i nie obejmie posady selekcjonera naszej kadry.

We Włoszech znów zrobiło się głośno o zdobywcy Złotej Piłki z 2006 roku. O rozmowach Fabio Cannavaro z Polskim Związkiem Piłki Nożnej pisze się na Półwyspie Apenińskim naprawdę sporo. La Gazzetta dello Sport poinformowała dzisiaj, że Włoch odrzucił ofertę PZPN, gdyż zdecydowanie bardziej niż reprezentację, wolałby prowadzić klub piłkarski.

Pora wybrać selekcjonera

Jak poinformował dziennikarz Wirtualnej Polski – Piotr Koźmiński – Fabio Cannavaro wyda dziś oświadczenie, w którym podziękuje PZPN za poświęcony mu czas i okazane zaufanie. Doda także, że polska federacja jasno określiła warunki współpracy, ale sam Cannavaro podjął decyzję, że to nie czas na takie wyzwania.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że działania Cannavaro to zaplanowana akcja, by przypomnieć o sobie europejskim klubom i że na całym tym zamieszaniu o wiele bardziej skorzystał Włoch, aniżeli Polski Związek Piłki Nożnej. Proces wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski zaczyna coraz bardziej przypominać akcję marketingową, na której skorzystać miałby sam związek, jak i potencjalni kandydaci. Problem w tym, że do meczu z Rosją pozostało coraz mniej czasu.