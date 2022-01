Lech Poznań będzie miał nowego zawodnika. Milion euro popłynie do Norwegii!

Bardzo szybko Lech Poznań zdecydował się wydać pieniądze zarobione na Jakubie Kamińskim. Lider Ekstraklasy ściąga skrzydłowego z norweskiego Haugesund. Kristoffer Velde ma kosztować milion euro i lada moment dołączy do drużyny, która poleciała na zgrupowanie do tureckiego Belek.

Jak informuje Dawid Dobrasz z Głosu Wielkopolskiego, zawodnik podpiszę 3,5-letnią umowę, która będzie obowiązywała już od zimy. Początkowo mówiło się, że Kristoffer Velde trafi do Kolejorza dopiero latem. Tak miało być ze względu na planowane odejście Kamińskiego. Młody zawodnik dopiero od lipca będzie graczem Wolfsburga, tymczasem Velde już teraz przyjedzie na Bułgarską.

Trzeba przyznać, że Lech Poznań bierze piłkarza, który ma za sobą kapitalny sezon. W Norwegii strzelił 7 goli i zaliczył 11 asyst. Jednak jego klub zmaga się z poważnymi kłopotami finansowymi. Przez to można powiedzieć, że 22-latek jest w zasięgu finansowym klubu ze stolicy Wielkopolski.

Kłopot bogactwa na skrzydłach

Do tej pory podstawowym duetem skrzydłowych byli Jakub Kamiński i Adriel Ba Loua. Teraz jednak sytuacja może się nieco zmienić. Kristoffer Velde z pewnością nie zadowoli się rolą rezerwowego na pół roku. To jednak może być zdecydowanie pozytywnym aspektem dla Macieja Skorży i całego sztabu. Będą posiadać trzech skrzydłowych, którzy zawalczą o dwa miejsca w składzie. W kontekście rywalizacji o mistrzostwo Polski, to powinien być zdecydowanie duży atut po stronie Kolejorza.