Kristoffer Velde oficjalnie piłkarzem Lecha Poznań!

W środowy wieczór potwierdziło się to, o czym pisaliśmy wcześniej. Nowym piłkarzem Lecha Poznań został 22-letni Norweg, Kristoffer Velde.

Lech o transferze oficjalnie poinformował wieczorem. Velde przeniesie się na Bułgarską podpisując umowę z liderem Ekstraklasy do końca grudnia 2025 roku. Według nieoficjalnych informacji piłkarz kosztował około 1 mln euro.



– To wciąż młody, ale bardzo utalentowany zawodnik, który wzmacnia konkurencję na skrzydle. Liczymy na jego piłkarską jakość i to, że w ciągu kilku miesięcy stanie się naturalnym następcą Jakuba Kamińskiego – przyznał w wypowiedzi dla oficjalnej strony klubu Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha.

Znakomite liczby

Velde do tej pory występował tylko w norweskim FK Haugesund, którego jest wychowankiem. W ubiegłym sezonie Eliteserien strzelił 7 goli i dołożył do tego 11 asyst. Ogólny bilans 22-latka w swoim macierzystym klubie to 119 rozegranych meczów, 27 goli i 24 asysty.