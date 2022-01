Bartłomiej Pawłowski przesunięty do drugiej drużyny Śląska

Śląsk Wrocław poinformował o tym, że do drugiej drużyny przesunięty został Bartłomiej Pawłowski. 30-latek rozpoczął już treningi z rezerwami.

Pawłowski trafił do Śląska Wrocław we wrześniu 2020 roku, kiedy zespół prowadził jeszcze Vitezslav Lavicka. W poprzednim sezonie w 22 meczach ligowych skrzydłowy zdobył 3 bramki. W obecnej kampanii jego bilans to 12 spotkań rozegranych na poziomie Ekstraklasy i 2 asysty.

Pawłowski z drugoligowych rezerwach

Jak poinformował klub, Pawłowski został przesunięty do drugoligowych rezerw. Tym samym możemy spodziewać się, że piłkarz niebawem pożegna się ze Śląskiem lub będzie rywalizował na poziomie 2. Ligi. Tam drugi zespół WKS-u zajmuje 11. lokatę w tabeli.