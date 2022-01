Diego Godin zagra w mistrzu Brazylii

Niewiele osób spodziewało się takiego ruchu transferowego. Legendarny urugwajski defensor Diego Godin trafił do Brazylii. W Kraju Kawy będzie reprezentował aktualnego mistrza – Atletico Mineiro.

Diego Godin jeszcze przed chwilą reprezentował barwy Cagliari i regularnie grał w Serie A. W tym sezonie na jego koncie widniało 11 meczów ligowych, w których uzbierał ponad 800 minut. Jednak coraz częściej wypadał z gry z powodów zdrowotnych. Teraz jednak trafi do miejsca o znacznie niższych wymaganiach fizycznych niż liga włoska.

Atletico Mineiro lada moment rozpocznie sezon 2022(w Brazylii gra się od początku do końca roku) i już zbroi się, by obronić tytuł mistrzowski. Do tej pory największymi gwiazdami zespołu byli Diego Costa i Hulk. Ten pierwszy odszedł, a ten drugi w minionym sezonie zgarnął tytuł króla strzelców Brasileirao.

🏴🏳️ A garra charrua sempre presente na história Alvinegra: Cincunegui, Mazurkiewicz, Olivera e @diegogodin! GALO NOMÁAAAAAA!!! 🐔🤝🇺🇾 #GodínÉGalo pic.twitter.com/G7Xi1JnyLz — Atlético 😷 (@Atletico) January 12, 2022

Przy okazji transferu “Galo” wspominają w swoich social mediach pozostałych Urugwajczyków w historii klubu. Wśród nich pada swojsko brzmiące nazwisko… Mazurkiewicz.