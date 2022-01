Troyes – Lyon 🇫🇷 Typy, kursy (16.01.2022)

Jedno z ostatnich spotka艅 21. kolejki Ligue1. Troyes podejmuje Lyon i to oczywi艣cie go艣cie b臋d膮 faworytem tego meczu. Jednak OL w tym sezonie mocno zawodzi, chocia偶 w tabeli znajduje si臋 tu偶 za mistrzem Francji. Mowa jednak o 11. pozycji…

Troyes – Lyon zapowied藕 (niedziela, 17:05)

Jedni i drudzy nie s膮 w najlepszej formie. Gospodarze tu偶 nad stref膮 spadkow膮. W ostatnich o艣miu meczach tylko jedna wygrana i a偶 pi臋膰 pora偶ek. To nie jest bilans, kt贸ry pozwala marzy膰 o czym艣 wi臋cej ni偶 walka o utrzymanie. W dodatku przewaga nad 18. Lorient to ledwie punkt i tyle samo jest do przedostatniego Metz. Kr贸tko m贸wi膮c lada moment mo偶e by膰 gor膮co w Troyes, je艣li nie poprawi膮 swojej formy. Poza OL generalnie terminarz im sprzyja i w najbli偶szych tygodniach nie b臋d膮 grali z najlepszymi francuskimi ekipami tego sezonu.

Lyon dopiero na 11. miejscu. Niby tu偶 za mistrzem Francji – Lille – ale to niewielkie pocieszenie. Daleko im do czo艂贸wki pod wzgl臋dem miejsc i gry. Poza tym k艂opotem jest s艂aba postawa wyjazdowa. Poza w艂asnym stadionem zgarn臋li ledwie 9pkt. Co ciekawe jednak ostatnia ich wygrana, to w艂a艣nie delegacja do Montpellier pod koniec listopada. Od tamtej pory pora偶ka z Reims oraz pi臋膰 kolejnych remis贸w. Ten w Lidze Europy nie mia艂 znaczenia, ten z PSG by艂 sukcesem. Jednak 1:1 z Metz u siebie to ju偶 kompromitacja.

Troyes – Lyon kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Troyes wygra, kurs: 3,95

Lyon wygra, kurs: 1,89

Remis, kurs: 3,65

Troyes – Lyon nasze typy

Spodziewamy si臋 spokojnego meczu, kt贸ry rozstrzygnie si臋 dopiero w drugiej po艂owie.

Nasze typy Poni偶ej 2,5 bramki 2,04 Zagraj

Zagraj Remis do przerwy 2,28 Zagraj

Troyes – Lyon fakty meczowe

Spotkanie 16. z 11. dru偶yn膮 w tabeli. Gospodarze maj膮 17pkt, go艣cie 25

Lyon to dru偶yna swojego podw贸rka. Na wyjazdach zdobyli tylko 9pkt, a ich bilans bramkowy to 9:15

Lyon zremisowa艂 pi臋膰 ostatnich spotka艅 na wszystkich frontach. Ostatnia wygrana to koniec listopada i wyprawa do Montpellier

Troyes jest w s艂abej dyspozycji. W ostatnich o艣miu meczach zgarn臋li zaledwie 5pkt – 1 wygrana, 2 remisy i 5 pora偶ek

W pierwszym meczu tych ekip OL wygra艂 3:1 u siebie