Krzysztof Piątek debiutuje i strzela w barwach Fiorentiny! [WIDEO]

Tylko wrócił na włoską ziemię i od razu strzela! Krzysztof Piątek dzisiaj zadebiutował w nowych barwach i okrasił to golem. Jego Fiorentina pokonała Napoli w 1/8 finału Pucharu Włoch 5:2, a polski napastnik strzelił gola w dogrywce.

Trzeba przyznać, że to był dość dziwny mecz dla Violi. Do przerwy 1:1 i perspektywa gry w osłabieniu do końca meczu. Wszystko przez… czerwoną kartkę Bartłomieja Drągowskiego z końcówki połowy. Jednak to goście z Florencji wyszli na prowadzenie. Prowadzili 2:1, później gospodarze dostali dwie czerwone kartki i wyrównali w doliczonym czasie gry.

W dogrywce jednak dominowała Fiorentina. Wśród nich błysnął Krzysztof Piątek. Nowy nabytek zespołu strzelił na 4:2 po kontrze. Polski napastnik wszedł na boisko w 73. minucie zastępując największą gwiazdę klubu Dusana Vlahovicia. Wystarczyło mu 35 minut, by po raz pierwszy trafić do siatki w nowych barwach. Co ciekawe Krzysztof Piątek w każdym włoskim klubie strzelał gola w pierwszym meczu Pucharu Włoch. Tak było w Genoi i Milanie, tak jest też teraz z Fiorentiną.

Krzysztof Piątek z trafieniem w debiucie w barwach Fiorentiny 🔫🔫🔫 Oby to był pierwszy z wielu goli🔥pic.twitter.com/FF0Ue9Oojj — Oskar Mochnik (@Oskar_M04) January 13, 2022

Fiorentina trafiła do 1/4 finału, gdzie zmierzy się z Atalantą. Kolejna okazja dla naszego napastnika na gola już w najbliższy weekend. Wtedy rywalem Violi na Artemio Franchi będzie… Genoa. Czy Krzysztof Piątek trafi do siatki przeciwko klubowi, w którym wypłynął na szersze wody? Dowiemy się w poniedziałek.