Athletic Bilbao pokonuje mistrza i zagra z Realem w finale Superpucharu Hiszpanii

Rok temu ograli Real i Barcelonę i zgarnęli Superpuchar Hiszpanii. Teraz marsz po obronę trofeum rozpoczęli od zwycięstwa nad aktualnym mistrzem kraju. Athletic Bilbao odwrócił losy drugiego półfinału i pokonał Atletiico Madryt 2:1.

Gole zaczęły wpadać dopiero po upływie godziny. Bardzo pechowo interweniował Unai Simon, który swoimi plecami “dał” prowadzenie Atletico. Chwilę wcześniej główkował Joao Felix. Portugalczyk bardziej zgrywał piłkę do kolegów, ale ostatecznie po jego uderzeniu piłka wpadła do bramki Basków. Dopiero wtedy zaczęły się konkrety ze strony drużyny Marcelino.

Dwa rzuty rożne zdecydowały o ich awansie do finału. Najpierw Iker Muniain idealnie obsłużył Yeraya Alvareza, który nie dał szans Janowi Oblakowi. Potem znowu Muniain centrował, mały bilard w polu karnym i Nico Williams zachował się najprzytomniej w polu karnym. Co ciekawe ten rzut rożny był tuż po akcji, w której młodszy z braci Williamsów z bliska nie był w stanie pokonać Słoweńca w bramce. To jednak Nico został bohaterem, dla którego to trzeci gol w barwach Los Leones. Dwa pierwsze zgarnął tydzień temu w Copa del Rey.

Nicooooo Williaaaaams i Athletic Club w finale Superpucharu Hiszpanii! 19-latek tym strzałem zapewnił swojej drużynie zwycięstwo nad Atlético Madryt!

Finał odbędzie się już w najbliższą niedzielę – 16 stycznia. Początek o godzinie 19:30, a spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1.