Tottenham – Arsenal. Specjalna promocja bukmachera na derby Londynu

Przed nami derby północnego Londynu w Premier League. Potyczki Arsenalu z Tottenhamem zawsze wyzwalają dodatkowe emocje ze względu na długoletnią rywalizację. Jaki wynik padnie w niedzielnym starciu tych ekip?

Nie ma co ukrywać, że obie ekipy w ostatnim czasie, biorąc pod uwagę ligę, prezentują solidną formę. Po słabszym początku sezonu w wykonaniu Kanonierów, gracze Mikela Artety mają zaledwie dwa punkty straty do TOP 4. Z kolei Spurs do czwartego West Hamu traci cztery oczka, ale ma aż trzy mecze mniej niż kolejny rywal z Londynu.

Jak zatem widzimy, może być to spotkanie, które zdeterminuje walkę o najlepszą czwórce w lidze. Wygrana w tak prestiżowych derbach na pewno odbije się pozytywnie na każdej ekipie, więc jest o co grać. Kto zatem wygra? W specjalnej promocji BETFAN z kodem GRAMGRUBO gracze mogą postawić 10 zł na zwycięstwo Arsenalu lub Tottenhamu. Jeśli taki kupon okaże się wygrany, to wówczas otrzymają 220 zł.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Założyć konto na BETFAN z kodem GRAMGRUBO lub z LINKA. Wpłacić 60 zł. Zagrać zakład na zwycięstwo Arsenalu lub Tottenhamu po kursie 25.00 ze specjalnej zakładki. W przypadku wygrania zakładu, na konto gracza wpada 220 zł na KONTO GŁÓWNE.

Szczegóły promocji są dostępne TUTAJ.