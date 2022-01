Burkina Faso – Etiopia 🇧🇫🇪🇹 Typy, kursy (17.01.2022)

Bardzo ciekawie zapowiada się poniedziałkowe starcie pomiędzy Burkiną Faso a Etiopią. Obie ekipy liczą na awans do kolejnej rundy, ale to ta pierwsze reprezentacja ma zdecydowanie większe szanse na zagranie w kolejnej rundzie Pucharu Narodów Afryki. Gracze z Etiopii nie mają jednak nic do stracenia i na pewno będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Burkina Faso – Etiopia zapowiedź (poniedziałek, 17:00)

Gracze Burkiny Faso pokonali Wyspy Zielonego Przylądka i po bardzo ciekawym starciu przegrali z Kamerunem który jest jednak jednym z faworytów do wygrania tego turnieju. Można się więc spodziewać po graczach Burkiny Faso, że bez większych problemów poradzą sobie z Etiopią, która wydaje się być najsłabszą drużyną w tej grupie.

Gracze Etiopii po dwóch porażkach nie mają już praktycznie większych szans na awans do kolejnej rundy Pucharu Narodów Afryki. Mimo wszystko zawodnicy tej kadry na pewno będą chcieli dobrze pożegnać się z turniejem i zdobyć przynajmniej jeden punkt, który będzie dla rywali Burkiny Faso ogromnym sukcesem.

Burkina Faso – Etiopia nasze typy

Nasze typy Burkina Faso 1.75 Zagraj

Zagraj powyżej 1.5 goli 1.52 Zagraj

Zawodnicy Burkiny Faso powinni mieć wystarczająco wiele jakości żeby pokonać swoich rywali, którzy póki co w tych dwóch meczach nie pokazali się z dobrej strony. Etiopian a pewno powalczy, ale o jakiekolwiek punkty w tym starciu będzie bardzo trudno.

Burkina Faso – Etiopia kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Burkina Faso. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.75. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Burkina Faso – Etiopia, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 3.25. Zwycięstwo Etiopii wyceniane jest po kursie 5.00.

Burkina Faso – Etiopia fakty meczowe

Na ostatnich 10 meczów Burkiny Faso fani w aż 9 oglądali mniej niż 4.5 kartek.

Etiopia nie wygrała od 2 meczów.

Etiopia nie zachowała czystego konta od 7 spotkań.

Burkina Faso ostatnie pięć spotkań

Wyspy Zielonego Przylądka – Burkina Faso 0:1

Kamerun – Burkina Faso 2:1

Burkina Faso – Gabon 3:0

Mauretania – Burkina Faso 0:0

Algieria – Burkina Faso 2:2

Etiopia ostatnie pięć spotkań

Kamerun – Etiopia 4:1

Etiopia – Wyspy Zielonego Przylądka 0:1

Sudan – Etiopia 2:3

Zimbabwe – Etiopia 1:1

Etiopia – Ghana 1:1

Inne poniedziałkowe spotkania

Fiorentina – Genoa zapowiedź