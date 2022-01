Bartosz Kapustka na dłużej w Warszawie. Legia przedłuża kontrakt z kontuzjowanym zawodnikiem

Jeszcze w grudniu Dariusz Mioduski twierdził, że Bartosz Kapustka nigdzie latem za darmo nie odejdzie. Wszystko przez możliwość jednostronnego przedłużenia kontraktu przez Legię. Dzisiaj serwis Legia.net informuje, że klub dopełnił formalności, a zawodnik podpisał aneks pod umową.

Dotychczasowy kontrakt wiązał zawodnika do lata 2022 roku. Bartosz Kapustka miał jednak zapis w kontrakcie, który dawał opcje klubowi na roczne przedłużenie, bez negocjacji z zawodnikiem. Tak się też stało i kontuzjowany zawodnik pozostanie w klubie jeszcze przez półtora roku. Teraz priorytetem jest powrót do pełni zdrowia przez ofensywnego pomocnika.

Przypomnijmy, że Bartosz Kapustka zerwał więzadła krzyżowe podczas meczu eliminacji do Ligi Mistrzów. Wówczas strzelił gola estońskiej Florze Tallin i… podczas celebracji nabawił się kontuzji. Początkowe szacunki mówiły nawet o dziewięciu miesiącach przerwy od gry. To by oznaczało, że były gracz Leicester mógłby wrócić jeszcze w tym sezonie na boisko.