Andrij Szewczenko zwolniony z Genui!

Andrij Szewczenko odchodzi z Genui. Zarząd zdecydował się rozstać z ukraińskim trenerem, ze względu na słabe wyniki notowane w ostatnim czasie przez klub.

Fabrizio Romano poinformował dziś rano na Twitterze, że Andrij Szewczenko został zwolniony z włoskiej Genui. Ukrainiec poprowadził drużynę w dziewięciu meczach, w których Genua zdobyła zaledwie trzy punkty. Czy oznacza to, że Szewczenko dołączy do grona kandydatów na posadę selekcjonera reprezentacji Polski?

Official. Genoa have just sacked their manager Andriy Shevchenko after three points in nine Serie A games since he arrived to replace Davide Ballardini. ⚠️🇺🇦 #Genoa #Shevchenko pic.twitter.com/Jkl8e1AzRI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2022