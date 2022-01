Robert Lewandowski w klubie 300!

W ubiegłym roku Robert Lewandowski pobił jeden z rekordów Gerda Mullera. Teraz zbliża się coraz większymi krokami w kierunku kolejnego. Napastnik Bayernu Monachium ustrzelił hat-tricka w sobotnim meczu z Koln. To były kolejno 298, 299 i 300. trafienie Lewego w Bundeslidze!

Przed tygodniem Bayern poległ na inauguracje wiosny z Borussią Moenchengladbach 1:2. Wówczas Robert Lewandowski także strzelił gola, ale nie przełożył się on na ligowe punkty. Teraz jednak jego hat-trick zapewnił wysoką wygraną w Kolonii. To wszystko w momencie, gdy Bayern Monachium zmaga się ze sporymi kłopotami kadrowymi. O ile pierwsza jedenastka wygląda solidnie i mocno, o tyle ławka przypomina bardziej zespół rezerw lub nawet juniorów!

Warto dodać, że w tym momencie Robert Lewandowski traci zaledwie 65 goli do rekordu wszechczasów niemieckiej ligi. Dokładnie 365 trafień jest na koncie Gerda Mullera. To oznacza, że jeśli Lewy zechce zakończyć karierę w Monachium, jest duża szansa, że to Polak trafi na szczyt listy strzelców Bundesligi.