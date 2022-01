Real Madryt bez kłopotów zgarnia Superpuchar Hiszpanii!

Zdecydowanie półfinały przewyższyły poziomem sportowym i dramaturgii decydujące spotkanie o Superpuchar Hiszpanii. W nim Real Madryt ograli Athletic Club de Bilbao 2:0. Dla Królewskich to może być początek trofeów w tym sezonie!

Od początku to madrycki zespół był zdecydowanie lepszy na boisku. Baskowie mieli ogromne kłopoty przez cały mecz ze stwarzaniem sytuacji podbramkowy. Real Madryt w tym aspekcie był nieco lepszy, choć też trudno powiedzieć, by podopieczni Carlo Ancelottiego zdecydowanie zdominowali rywala. To jednak oni cieszyli się z prowadzenia po pierwszej połowie. Rodrygo wycofał piłkę przed pole karne i Luka Modrić popisał się celnym strzałem do bramki. Można powiedzieć, że Chorwat strzelił w stylu kolegi z zespołu, Toniego Kroosa.

CO ZA GOL LUKI MODRICIA! 🤯🤯🤯 Wspaniałe trafienie piłkarza Realu Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii! 🔥⚽️#lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/F0odfHBtiy — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 16, 2022

Real Madryt na początku drugiej połowy szybko zabił mecz. Ręka Yeraya Alvareza i rzut karny, który pewnie na gola zamienił Karim Benzema. Potem lider LaLiga kompletnie oddał pole rywalowi i… miał rację. Athletic kompletnie nie był w stanie sobie poradzić ze szczelną defensywą madrytczyków. Bardzo wolne i schematyczne granie Basków nijak się miało w kierunku strzelania goli. Jednak podopieczni Marcelino mieli idealną sytuacje na bramkę kontaktową. Raul Garcia najpierw powinien strzelić do niemal pustej bramki gola, ale jego strzał zablokował ręką Eder Militao. Brazylijczyk wyleciał z boiska, ale pośrednio uratował zespół. Po chwili Raul Garcia fatalnie uderzył z jedenastu metrów i efektowną interwencją nogami popisał się Thibaut Courtois. Wówczas już było wiadomo, że Real Madryt zgarnie Superpuchar Hiszpanii.

W końcówce na boisku pojawił się także Marcelo. Brazylijczyk tym samym wyrównał rekord Paco Gento pod względem zdobytych trofeów w barwach Los Blancos. Jeśli Real Madryt zgarnie mistrzostwo kraju za kilka miesięcy, wówczas wychowanek Fluminense będzie samodzielnym rekordzistą w historii klubu!

Real Madryt – Athletic Club de Bilbao 2:0

1:0 Modrić 38′

2:0 Benzema 52′ kar.