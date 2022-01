“Chcą uczcić pseudo stulecie klubu”. Michał Kucharczyk ostro o Lechu Poznań

Nie od dziś wiadomo, że Michał Kucharczyk to jeden z nielicznych piłkarzy, który nie gryzie się w język. Tym razem podgrzał atmosferę przed wiosenną rywalizacją o mistrzostwo Polski. Pomocnik Pogoni Szczecin stwierdził, że Kolejorz chce zdobyć tytuł, by uczcić “pseudo stulecie klubu”.

– Jeśli mamy rozmawiać o mistrzostwie, to póki co tonujmy wszystko. Nie róbmy sobie dodatkowej presji ze względu na to, że mamy cztery punkty straty do Lecha. Drużynie z Poznania bardzo zależy na tym, żeby godnie uczcić pseudo stulecie klubu – powiedział były gracz Legii dla portalu Pogonsportnet.pl.

Michał Kucharczyk to zadeklarowany legionista, który wśród fanów warszawskiego klubu ma przydomek “Kuchy King”. Dodatkowo jako nieliczny piłkarz Pogoni zna dobrze smak zdobywania trofeów, właśnie w barwach stołecznej drużyny. Dla Legii przez wiele lat głównym rywalem w walce o tytuł był Lech Poznań. Jednak dla kibiców Pogoni to jeden z największych rywali, z którym Portowcy rywalizują na niwie piłkarskiej i kibicowskiej.

Krótko mówiąc wypowiedź na pewno dobrze przyjmie się w Szczecinie, ale w Poznaniu może liczyć już tylko na solidną porcje gwizdów. Czy słusznym jest tak wypowiadać się o głównym rywalu w walce o mistrzostwo? Raczej nie, skoro to Kolejorz ma przewagę w tabeli i więcej atutów w rękach, mówiąc o jakości piłkarskiej obu ekip.