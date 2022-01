Łukasz Piszczek w sztabie reprezentacji?

Mówi się o tym coraz głośniej, ale to może być prawdziwa bomba. Stanowisko selekcjonera dla Adama Nawałki wydaje się już przesądzone. Wraz z jego powrotem, wróci duża część sztabu szkoleniowego. Łukasz Piszczek może być jego nową twarzą!

Jakub Kwiatkowski, rzecznik kadry, powiedział na antenie TVP Sport, że Adam Nawałka rozmawiał już z byłym kadrowiczem na ten temat. Wiele wskazuje, że to właśnie Nawałka wróci do reprezentacji. Wówczas szansa na nowego członka sztabu będzie naprawdę duża według doniesień medialnych.

To mógłby być wielki powiew świeżości, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy. Trafiłby tam zawodnik, o którym się mówi, że ma zadatki na dobrego trenera. Łukasz Piszczek rozegrał kilkanaście sezonów w Bundeslidze. Miał się od kogo uczyć, skoro prowadzili go m.in. Jurgen Klopp czy Thomas Tuchel, dzisiaj czołowi szkoleniowcy świata.

Dodatkowym atutem Piszczka byłby fakt, że ze zdecydowaną większością piłkarzy dobrze się zna. Nowy selekcjoner – ktokolwiek nim będzie – nie będzie miał wiele czasu na przygotowania. Do dwumeczu z Rosją pozostały nieco ponad dwa miesiące. Tempo pracy dla sztabu będzie ekspresowe. Najpierw obserwacja, później selekcja, krótkie zgrupowanie i… gramy!

Aktywny, ale kontuzjowany

Przypomnijmy, że Łukasz Piszczek nadal jest aktywnie grającym zawodnikiem. Jesienią był liderem III-ligowego LKS-u Goczałkowice Zdrój, który jest liderem grupy trzeciej i ma duże szansę na awans do II ligi. Pod koniec minionej rundy wypadł przez kontuzję i do dzisiaj go nie ma na boisku. Nie wziął udziału w sparingu jego zespołu z Piastem Gliwice kilka dni temu.