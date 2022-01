Constantin Reiner przechodzi do Piasta Gliwice

Kolejny transfer dopiął Piast Gliwice. Po sprowadzeniu Tihomira Kostadinova, Rauno Sappinena oraz Michała Kaputa kolejnym wzmocnieniem ma być Constantin Reiner.

Constantin Reiner to 24-letni Austriak występujący na pozycji środkowego obrońcy. Od 2018 roku występował w zespole SV Ried. W tym sezonie w barwach tego klubu rozegrał 16 spotkań zdobywając przy tym 2 bramki oraz notując 1 asystę. Ostatni raz piłkarz na murawie pojawił się 11 grudnia zaliczając 32 minuty gry w meczu przeciwko Altach.

– Jestem podekscytowany i przyznam, że towarzyszy mi lekki stres. Piast jest moim pierwszym zagranicznym klubem, ale ogólnie rzecz biorąc jestem szczęśliwy z podjętej decyzji. To doskonała okazja, by wykonać kolejny krok w rozwoju – przyznał obrońca w wypowiedzi dla oficjalnej strony Piasta. Jego kontrakt potrwa do czerwca 2025 roku.

Kadra na obóz bez kilku zawodników

W poniedziałek zespół Piasta wyleciał na obóz przygotowawczy do Turcji, a klub opublikował listę zawodników, którzy wezmą udział w przygotowaniach. Brakuje na niej Patryka Lipskiego, Dominika Steczyka, Tiago Alvesa oraz Nikoli Stojiljkovicia. Na całą czwórkę nie liczy już Waldemar Fornalik i mogą oni szukać sobie nowych pracodawców.

Kadra Piasta na obóz w Turcji: Jakub Szmatuła, Frantisek Plach, Karol Szymański, Bartłomiej Jelonek, Ariel Mosór, Jakub Czerwiński, Tomas Huk, Jakub Holubek, Martin Konczkowski, Tomasz Mokwa, Miguel Munoz, Alexandros Katranis, Constantin Reiner, Bartosz Łuczak, Michał Chrapek, Kristopher Vida, Mateusz Winciersz, Michael Ameyaw, Tom Hateley, Michał Kaput, Arkadiusz Pyrka, Damian Kądzior, Tihomir Kostadinov, Jakub Niedbała, Alberto Toril, Rauno Sappinen, Gabriel Kirejczyk.

Piast nową rundę w PKO Ekstraklasie zainauguruje w sobotę 5 lutego meczem z Pogonią Szczecin.