Robert Lewandowski skomentował głosowanie Leo Messiego

Wczoraj Robert Lewandowski zgarnął tytuł piłkarza roku na gali FIFA. Druga z rzędu nagroda dla polskiego piłkarza może cieszyć. Jednak już po gali nie brakowało innych emocji. Największe były te dotyczące rozkładu głosów przez poszczególnych piłkarzy. Kapitan biało-czerwonych skomentował wybory Leo Messiego, który pominął Polaka w trójce.

– Nie wiem, dlaczego Messi tak głosował. Musicie się zapytać jego. Szanuje jego wybór. W trakcie gali “Złotej Piłki” powiedział do mnie bardzo miłe słowa, pamiętam to. Nie powiem w tym temacie nic negatywnego – powiedział Robert Lewandowski w trakcie spotkania z mediami w siedzibie Bayernu Monachium, o czym poinformował Piotr Koźmiński. Przypomnijmy Leo Messi wybrał Neymara, Kyliana Mbappe i Karima Benzemę do swojej trójki.

W drugą stronę jednak głos poszedł do jednego z głównych rywali. Robert Lewandowski wybrał bowiem Leo Messiego na drugim miejscu w swojej trójce. W niej pierwsze miejsce zajął Jorginho. Polak tłumaczył, że chciał docenić kogoś, kto nie jest wyłącznie ofensywnym zawodnikiem. Tutaj przeważyła kwestia wygranych trofeów – Liga Mistrzów z Chelsea i Euro z kadrą Włoch. Na ostatnim miejscu podium Cristiano Ronaldo.