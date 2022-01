Reprezentacja Polski: Znamy lokalizacje wiosennych meczów kadry

Znamy już trzy miasta, które przyjmą reprezentację Polski wiosną tego roku. Najważniejsza informacja jest taka, że ewentualny finał barażów o mundial w Katarze odbędzie się w Chorzowie! “Kocioł czarownic” znowu może dać nam awans na wielki turniej.

Przez wiele lat to był stadion, który reprezentacja Polski zapamiętała jako wyjątkowy. Od wielu lat jednak to Stadion Narodowy jest domem kadry. Najbliższy i – być może – kluczowy mecz odbędzie się właśnie w Chorzowie. To tam 29 marca Polacy zagrają ze Szwecją lub Czechami. O co? To już w nogach naszych piłkarzy. Jeśli pokonają Rosję w Moskwie, wówczas tam odbędzie się finał baraży. Porażka oznaczać będzie wyłącznie mecz towarzyski.

Chorzów dostał szansę wobec faktu, że Stadion Narodowy w najbliższym czasie pozostanie szpitalem tymczasowym dla pacjentów z koronawirusem. Reprezentacja Polski wróci jednak do Warszawy w czerwcu. 13 spotka się z Belgią w ramach Ligi Narodów. W tych samych rozgrywkach zagramy także 3 czerwca z Walią. Tamto spotkanie odbędzie się we Wrocławiu.