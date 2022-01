Robert Lewandowski opuści Bayern? Polski napastnik dostał ultimatum

Czyżby przygoda Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium miała wkrótce dobiec końca? Dziennik “Bild” informuje, że klub przedstawił polskiemu napastnikowi ultimatum.

Jeśli Robert Lewandowski nie zdecyduje się w najbliższym czasie na przedłużenie umowy z Bayernem, to klub będzie chciał sprzedać go już tego lata – informuje dziennik “Bild”. Następcę Polskiego napastnika Bawarczycy widzą w gwieździe Borusii Dortmund – Erlingu Haalandzie.

Ultimatum

Lawina plotek dotyczących ewentualnych przenosin Roberta Lewandowskiego do Hiszpanii lub Anglii sprawiła, że Bayern Monachium zaczął się poważnie obawiać utraty 33-letniego napastnika. Przypomnijmy, że obecna umowa łącząca polskiego napastnika z Bayernem wygasa 30 czerwca 2023 roku.

Dziennik “Bild” pisze, że Robert Lewandowski musi do końca marca podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Jeśli Polak nie zdecyduje się parafować nowej umowy z bawarskim klubem, to Bayern będzie chciał sprzedać go latem 2022 roku.