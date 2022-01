Xavi o sytuacji Dembele: “Albo przedłuży kontrakt, albo odejdzie już w styczniu”

Ousmane Dembele stał się w ostatnim czasie problemem dla FC Barcelony. Negocjacje nowego kontraktu z agentem francuskiego piłkarza się przedłużają i póki co nie zanosi się, by miały wkrótce znaleźć szczęśliwy dla obu stron finał. Do sytuacji Dembele w katalońskim klubie odniósł się dziś na konferencji prasowej Xavi.

FC Barcelona wciąż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i szuka oszczędności gdzie tylko się da. Klub miał nawet w ostatnim czasie problemy z zarejestrowaniem do udziału w rozgrywkach swojego nowego nabytku – Ferrana Torresa. Na kłopoty swojego pracodawcy zdaje się nie zważać Ousmane Dembele, który wciąż zwleka z podpisaniem nowego kontraktu. Francuz oczekuje sporej podwyżki i zarobków rzędu 40 milionów euro rocznie.

Odesłanie na trybuny nie wchodzi w grę

W związku z tym pojawiły się liczne spekulacje dotyczące przyszłości Dembele. Przypomnijmy, że jego umowa z FC Barceloną wygasa wraz z końcem obecnego sezonu i wówczas Francuz będzie mógł odejść klubu za darmo. Mówi się między innymi, że piłkarz miałby oglądać poczynania swojej drużyny z trybun aż do końca kontraktu. Taką opcję wyklucza jednak Xavi.

– Jesteśmy w trudnej sytuacji. Klub zdecydował, że jeśli Dembele nie przedłuży kontraktu, musimy podjąć decyzję. To niełatwe, ale Mateu Alemany negocjuje z jego agentem od pięciu miesięcy. Nie możemy dłużej czekać. Albo przedłuży kontrakt, albo odejdzie już w styczniu. Nie rozważam odesłania go na trybuny. Byliśmy bardzo klarowni w naszym przekazie – powiedział trener Barcelony.