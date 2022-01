Arsenal – Liverpool 🇬🇧 Typy, kursy (20.01.2022)

Przed nami rewan偶owe spotkanie p贸艂fina艂u EFL Cup. W pierwszym meczu pomi臋dzy Liverpoolem i Arsenalem pad艂 bezbramkowy remis. Losy rywalizacji rozstrzygn膮艂 si臋 wi臋c w czwartek w Londynie.聽

Arsenal – Liverpool zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Fatalny pocz膮tek sezonu Kanonierzy maj膮 ju偶 dawno ze sob膮. Od tamtego czasu sporo si臋 na The Emirates zmieni艂o i Arsenal sta艂 si臋 realnym kandydatem do walki o czo艂owe miejsce w Premier League. Podopieczni Mikela Artety maj膮 r贸wnie偶 szanse, by ju偶 wkr贸tce powalczy膰 o pierwsze w tym sezonie trofeum. By awansowa膰 do fina艂u Pucharu Ligi konieczny b臋dzie jednak triumf w nad Liverpoolem.

Pierwsze starcie p贸艂fina艂owe zako艅czy艂o si臋 bezbramkowym remisem, pomimo faktu, 偶e przez wi臋kszo艣膰 spotkania Kanonierzy grali w os艂abieniu. The Reds nie potrafili zamieni膰 przewagi optycznej na konkrety i w ca艂ym meczu nie oddali ani jednego celnego strza艂u. Teraz obie dru偶yny podchodz膮 jednak do rywalizacji powa偶nie os艂abione brakiem kilku kluczowych graczy.

Trudno jednoznacznie wskaza膰 faworyta tego spotkania Bukmacherzy wi臋ksze szanse na zwyci臋stwo daj膮 dru偶ynie Liverpoolu, ale po tym jak wygl膮da艂o pierwsze spotkanie mo偶na s膮dzi膰, 偶e Kanonierzy tanio sk贸ry nie sprzedadz膮.

Arsenal – Liverpool fakty meczowe

Arsenal nie wygra艂 偶adnego z trzech ostatnich spotka艅

Liverpool wygra艂 tylko dwa z siedmiu ostatnich spotka艅

W trzech z pi臋ciu ostatnich spotka艅 Liverpoolu i Arsenalu pada艂y przynajmniej trzy gole

Arsenal – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Liverpool – Arsenal 0:0

Nottingham – Arsenal 1:0

Arsenal – Manchester City 1:2

Norwich – Arsenal 0:5

Arsenal – Sunderland 5:1

Liverpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Liverpool – Brentford 3:0

Liverpool – Arsenal 0:0

Liverpool – Shrewsbury 4:1

Chelsea – Liverpool 2:2

Leicester – Liverpool 1:0

