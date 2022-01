Caen – Ajaccio 🇫🇷 Typy, kursy (24.01.2022)

Rozgrywki Ligue 2 powoli będą wkraczały w decydującą fazę i jest to tak naprawdę ostatni moment dla takich drużyn jak Caen żeby włączyć się do walki o wyższe miejsca. Goście za to walczą o awans do elity i dlatego właśnie można spodziewać się, że to poniedziałkowe starcie pomiędzy tymi ekipami będzie bardzo ciekawe. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Caen – Ajaccio zapowiedź (poniedziałek, 20:45)

Gospodarze tego meczu na pewno grają poniżej oczekiwań kibiców. Mimo wszystko zawodnicy tej ekipy mają nadzieję, że druga część sezonu będzie zdecydowanie lepsza i ostatecznie gracze Caen będą w stanie awansować o kilka pozycji w górę i przede wszystkim wyłączyć się z tej walki o utrzymanie w lidze.

Goście za to są na drugim miejscu w ligowej tabeli, ale z jednym meczem zaległym względem liderów, którzy mają tyle samo punktów co Ajaccio. Można więc spodziewać się, że goście w tym poniedziałkowym starciu dadzą z siebie wszystko i ewentualną wygraną przybliżą się do awansu do elity, który jest celem.

Caen – Ajaccio nasze typy

Goście grają ostatnio bardzo dobrze, a tego samego nie można powiedzieć o gospodarzach poniedziałkowego starcia. Szykuje się interesujący mecz, ale zdecydowanie większe szanse na trzy punkty mają gracze Ajaccio.

Nasze typy Ajaccio 2.75 Zagraj

Zagraj powyżej 2.5 goli 2.55 Zagraj

Caen – Ajaccio kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Caen. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.70. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Caen – Ajaccio, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 2.90. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 2.75.

Caen – Ajaccio fakty meczowe

Goście wygrali 3 mecze z rzędu.

Gracze Ajaccio nie przegrali od 5 spotkań.

Na ostatnich 7 meczów gospodarzy w aż 6 fani oglądali mniej niż 10.5 rzutów rożnych.

Caen ostatnie pięć spotkań

Sochaux – Caen 3:2

Quevilly Rouen – Caen 2:2

Caen – Guingamp 2:0

Auxerre – Caen 2:2

Caen – Paris FC 0:1

Ajaccio ostatnie pięć spotkań

Amiens – Ajaccio 0:1

Ajaccio – Grenoble 1:0

Le Havre – Ajaccio 0:1

Ajaccio – Valenciennes 0:0

Dunkerque – Ajaccio 0:1

