Villarreal – Mallorca 🇪🇸 Typy, kursy (22.01.2022)

Mecz do jednej bramki? Tak zapowiada si臋 starcie Villarreal – Mallorca. Gospodarze b臋d膮 wyra藕nym faworytem, chocia偶 oba zespo艂y dzieli tylko 9pkt. Czy ta przewaga wzro艣nie po sobotnim spotkaniu?

Villarreal – Mallorca zapowied藕 (sobota, 16:15)

Przed tygodniem dru偶yna Unaia Emery’ego o艣mieszy艂a si臋 w mini derbach regionu. 0:1 z Elche nie przynosi chluby. To spore wyhamowanie tego, jak zesp贸艂 prezentowa艂 si臋 wcze艣niej. Prze艂om roku to sporo strzelanych goli i efektowna gra. 2:0 z Rayo, 3:1 z Realem Sociedad, 5:2 z Alaves i 5:0 z Levante, a pomi臋dzy tym odprawienie w pucharze Sanluqueno 7:1. Jednak co艣 si臋 zaci臋艂o w Trzech Kr贸li. Kompromitacja w Gijon, teraz Elche, a pomi臋dzy tym 2:2 z Atletico. Czas jednak odbi膰 si臋, a rywal do tego idealny. Tym bardziej, 偶e Villarreal u siebie strzela mn贸stwo goli i gra po prostu efektownie i efektywnie.

Mallorca tu偶 nad stref膮 spadkow膮 i ma przewag臋 jednego meczu – 3pkt – nad otwieraj膮cym j膮 Alaves. Forma? W kratk臋. W pucharze pokonali ostatnio Espanyol 2:1. Po drodze jednak potrafili przegra膰 z Levante i w ten spos贸b zosta膰 jedyn膮 dru偶yn膮 w lidze, kt贸ra przegra艂a z czerwon膮 latarni膮 LaLiga. By艂o 1:4 z Granad膮, 0:1 Barcelon膮, wi臋c seria przegranych w lidze to ju偶 trzy kolejne mecze. 1/4 fina艂u Pucharu Kr贸la ratuje, ale te偶 nie daje nic w kontek艣cie walki o utrzymanie. A to ona jest najwa偶niejsza dla dru偶yny z Balear贸w.

Villarreal – Mallorca kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Villarreal wygra, kurs: 1,41

Mallorca wygra, kurs: 7,70

Remis, kurs: 4,70

Villarreal – Mallorca nasze typy

Gospodarze s膮 faworytem i powinni si臋 odku膰 po wpadce sprzed tygodnia.

Nasze typy Villarreal powy偶ej 1,5 1,56 Zagraj

Zagraj Villarreal wygra do 0 2,13 Zagraj

Villarreal – Mallorca fakty meczowe

Spotkanie 8. z 16. dru偶yn膮 LaLiga. Gospodarze maj膮 29pkt, go艣cie 20

Villarreal to trzeci – razem z Atletico i Valenci膮 – atak ligi. Strzelili 33 gole

Gospodarze to ekipa, kt贸ra strzela mn贸stwo goli w domu – 26 sztuk w jedenastu spotkaniach

Mallorca du偶o traci na wyjazdach 2,2 gola na spotkanie

Pierwszy mecz tych ekip sko艅czy艂 si臋 bezbramkowym remisem w tym sezonie

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Levante – Cadiz (sobota, 14:00)