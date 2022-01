Christian Gytkjaer może wrócić do Ekstraklasy

Letnie okienko transferowe w PKO Ekstraklasie stało pod znakiem powrotów. Niewykluczone, że zimą do naszej ligi ponownie zawita jej niedawny król strzelców, Christian Gytkjaer, który ponoć otrzymał dwie propozycje od klubów z polskiej elity.

Christian Gytkjaer opuszczał polską Ekstraklasę po sezonie 2019/20, kiedy w barwach Lecha Poznań zdobył 24 bramki, co dało mu koronę króla strzelców. W sumie, w przeciągu trzyletniej gry dla Kolejorza, Duńczyk do siatki trafiał 65 razy. Napastnikowi nie udało się przy Bułgarskiej sięgnąć po żadne trofeum zespołowe, choć dwukrotnie ze swoim zespołem kończył sezon na ligowym podium.

Dwie oferty dla Gytkjaera?

Od kampanii 2020/21 snajper gra dla Monzy, która występuje we włoskiej Serie B. Kontrakt Gytkjaera z klubem wygasa 30 czerwca bieżącego roku i bardzo wątpliwe, że zostanie on przedłużony. W trwającym sezonie 31-latek w 16 meczach zaaplikował rywalom 3 trafienia. Należy mieć na uwadze jednak fakt, że Duńczyk nie jest podstawowym napastnikiem Monzy i zazwyczaj pojawiał się na boisku z ławki. Ogólnie licząc, na murawie zaliczył 41% możliwych do rozegrania minut.

Włoskie media wczoraj informowały, że Gytkjaer otrzymał dwie oferty powrotu do polskiej Ekstraklasy. Według wiadomości Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl kandydaturę napastnika rozważa Raków Częstochowa. Trudno powiedzieć, kto miałby być drugim zainteresowanym. Niewykluczone, że jest to Lech Poznań, który mógłby zastawiać się nad ponownym sprowadzeniem piłkarza w związku z kłopotami zdrowotnymi, jakie ma Artur Sobiech.