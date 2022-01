Duży transfer w 1. Lidze. Jens Martin Gammelby zagra w Miedzi Legnica

Kilka dni temu pisaliśmy o najciekawszych ruchach transferowych w Fortuna 1. Lidze. Dzisiaj o swoim nowym nabytku poinformowała Miedź Legnica i trzeba powiedzieć, że na pierwszy rzut oka, robi on wrażenie. To Jens Martin Gammelby, który jeszcze kilka miesięcy temu występował w rozgrywkach Ligi Europy.

Jens Martin Gammelby to 26-letni prawy obrońca mogący również występować w centrum defensywy. Duńczyk jest wychowankiem Midtylland, z którego trafił do Silkeborga, gdzie z kolei zadebiutował w rodzimej lidze. W 2018 roku piłkarz przeszedł do Brøndby, z którego raz został wypożyczony do Lyngby. W tym sezonie Gammelby rozegrał 7 spotkań w lidze duńskiej, a także 2 w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów oraz 3 w fazie grupowej Ligi Europy.

💣Jesienią grał w Lidze Europy z mistrzem Danii, wiosną zagra w Legnicy w @_1liga_ 💪

26-letni obrońca @Jensmartin95 zamienił @brondbyif na Miedź🔥 pic.twitter.com/Z4A7WZvT1t — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) January 21, 2022

Roczne wypożyczenie

Miedź nie miała łatwego zadania, ale ostatecznie pozyskała zawodnika na co najmniej rok. Wypożyczenie 26-latka potrwa do końca 2022 roku, a polski klub zagwarantował sobie opcję wykupu piłkarza. Według informacji portalu Weszło.com, 100 procent pensji w czasie wypożyczenia Gammelby`emu pokrywać będzie Brøndby.

Takie rozwiązanie wydaje się być idealne dla Miedzi, a sam zawodnik ma potencjał by z miejsca stać się kluczową postacią całej ligi. Przypomnijmy, że ekipa Wojciecha Łobodzińskiego jest liderem Fortuna 1. Ligi i głównym kandydatem, by awansować do PKO Ekstraklasy.