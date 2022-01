Kristoffer Hansen przechodzi do Widzewa Łódź

Dzisiejszym wydarzeniem dnia w Fortuna 1. Lidze był transfer Miedzi Legnica. Na ciekawy zapowiada się również ruch Widzewa Łódź, który pozyskał Kristoffera Hansena z ligi norweskiej.

Kristoffer Hansen to 27-letni Norweg najczęściej występujący na lewym skrzydle. W styczniu 2020 roku piłkarz trafił do Sandefjord. Podczas ostatniego sezonu w tym klubie Hansen strzelił osiem goli, do których dołożył siedem asyst.

Kontrakt do końca sezonu

Hansen podpisał umowę z wiceliderem 1. Ligi do końca czerwca obecnego roku. W kontrakcie została zawarta jednak opcja dwuletniego przedłużenia.

– Zależy mi na tym, by wykonać kolejny krok w karierze, a Widzew chce awansować. Chcę grać jak najwięcej meczów i pomóc drużynie. To najważniejszy cel, by być częścią tego sukcesu – przyznał zawodnik w wypowiedzi dla oficjalnej strony klubu.

Hansen jest pierwszym transferem do Widzewa. Kilka dni wcześniej z klubem pożegnał się napastnik, Paweł Tomczyk, który przeszedł do rumuńskiego Mioveni.