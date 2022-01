Reprezentacja Polski przegrywa na inauguracje Euro

To nie była udana inauguracja Euro w wykonaniu reprezentacji Polski w futsalu. Podopieczni Błażeja Korczyńskiego przegrali z Chorwacją 1:3. Porażka w pierwszym meczu mocno utrudni walkę o awans do 1/4 finału.

Początek meczu był dobry w wykonaniu biało-czerwonych. Dwie szansę zmarnował Michał Zastawnik. Wszystko za sprawą wysokiego pressingu założonego pod bramką rywala. Niestety, z każdą minutą do głosu dochodzili Chorwaci. W 8. minucie było już 1:0 dla rywala z Bałkanów. Matej Horvat popisał się efektowną indywidualną akcją. Ograł trzech Polaków, a akcję zakończył strzałem raboną.

Ależ gol 𝗛𝗼𝗿𝘃𝗮𝘁𝗮 😱😱😱 Do przerwy przegrywamy z Chorwacją 1:3 na mistrzostwach Europy w futsalu ⚽ #tvpsport pic.twitter.com/jYEa2Ry1Ka — TVP SPORT (@sport_tvppl) January 21, 2022

Polacy po kilku minutach wyrównali. Tym razem Horvat stracił piłkę, a Patryk Hoły wykorzystał sytuacje sam na sam z bramkarzem. Radość naszych zawodników trwała kilkadziesiąt… sekund. Wówczas Antonio Sekulić nieco szczęśliwie wturlał piłkę do naszej bramki. Tuż przed przerwą gola dorzucił Franco Jelovcić i było 3:1 po 20. minutach gry. W drugiej części spotkania Polacy mieli mnóstwo sytuacji, które powinny zakończyć się golem. Ostrzeliwanie bramki Luketina nic nie przyniosło. Biało-czerwoni albo trafiali w bramkarza, albo strzelali obok bramki. Wynik się już nie zmienił i mecz zakończył się wynikiem 1:3.

Mecz o wszystko

Drugi mecz znany jako ten o wszystko, znany z dużych turniejów, już we wtorek. Wówczas rywalem Polaków będzie Słowacja. Tylko zwycięstwo przedłuży szansę ekipy Korczyńskiego na awans do 1/4 finału. Tego samego dnia Rosja zagra z Chorwacją. Warto dodać, że w pierwszej kolejce Rosjanie rozbili Słowaków aż 7:1 i są liderem grupy C.