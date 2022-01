Deportivo Alaves – FC Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (23.01.2022)

Cho膰 starcie Deportivo Alaves z FC Barcelon膮 na papierze nie zapowiada si臋 na najciekawsze, to bior膮c pod uwag臋 ostatnie wyst臋py go艣ci nie musi by膰 to wcale bardzo jednostronny pojedynek. Mimo wszystko gracze Barcelony s膮 faworytami do wygrania tego meczu i brak wygranej tej dru偶yny b臋dzie sporym zaskoczeniem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Deportivo Alaves – FC Barcelona zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Gospodarz tego meczu b臋d膮 walczyli o utrzymanie w tym sezonie, ale na pewno nie b臋dzie to 艂atwe zadanie. Strata do bezpiecznej strefy jest trzypunktowa, ale zawodnicy Deportivo Alaves nie prezentuj膮 si臋 z bardzo dobrej strony i na pewno ze s艂ab膮 gr膮 b臋dzie bardzo trudno wygrzeba膰 si臋 ze strefy spadkowej. Mimo wszystko kibice gospodarzy wierz膮, 偶e ich ulubie艅cy nied艂ugo zaczn膮 gra膰 zdecydowanie lepiej.

Go艣cie za to r贸wnie偶 w ostatnim czasie nie graj膮 na miar臋 swojego potencja艂u, ale Barcelona w tym sezonie gra po prostu o miejsce w czo艂owej czw贸rce i by膰 mo偶e w pewnym momencie tegorocznych rozgrywek uda si臋 tej ekipie z艂apa膰 dobry moment, kt贸ry wykorzystaj膮 i ostatecznie Barcelona by膰 mo偶e zagra w przysz艂ym sezonie w Lidze Mistrz贸w.

Deportivo Alaves – FC Barcelona nasze typy

Go艣cie co prawda nie grali ostatnio dobrze, ale Barcelona powinna sobie mimo wszystko bez wi臋kszych problem贸w poradzi膰 sobie z gospodarzami, kt贸rzy w tym sezonie walcz膮 o utrzymanie w La Lidze.

Nasze typy FC Barcelona 1.57 Zagraj

Zagraj owy偶ej 2.5 goli 1.77 Zagraj

Deportivo Alaves – FC Barcelona kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest FC Barcelona. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.57. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Deportivo Alaves – FC Barcelona, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 4.20. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 5.60.

Deportivo Alaves – FC Barcelona fakty meczowe

Gospodarze nie wygrali od 8 mecz贸w.

Go艣cie nie wygrali od 3 spotka艅.

FC Barcelona nie zachowa艂a czystego konta od 4 spotka艅.

Deportivo Alaves ostatnie pi臋膰 spotka艅

Real Betis – Deportivo Alaves 4:0

Deportivo Alaves – Athletic Bilbao 0:0

Deportivo Alaves – Real Sociedad 1:1

Villarreal – Deportivo Alaves 5:2

Rayo Vallecano – Deportivo Alaves 2:0

FC Barcelona ostatnie pi臋膰 spotka艅

Athletic Bilbao – FC Barcelona 3:2

FC Barcelona – Real Madryt 2:3

Granada – FC Barcelona 1:1

Linares – FC Barcelona 1:2

Mallorca – FC Barcelona 0:1

