Sebastian Walukiewicz może zmienić drużynę w Serie A

Włoskie media podają, że Sebastian Walukiewicz już niedługo może zmienić barwy we Włoszech. Polski stoper miałby przenieść się z Sardynii na północ kraju do Turynu. Wówczas tam mógłby wrócić do gry po kontuzji.

Sebastian Walukiewicz miałby zostać częścią transakcji wiązanej pomiędzy Cagliari a Torino. Jego klub chce pozyskać Armando Izzo z turyńskiej ekipy. W drugą stronę powędrowałby właśnie Polak i zyskałby na tym pod względem ligowej tabeli.

Przypomnijmy, że Cagliari zajmuje 18. miejsce w Serie A i otwiera strefę spadkową. Z kolei Torino jest na 10. lokacie z szansami na grę w europejskich pucharach. Były zawodnik Pogoni Szczecin jednak nadal czeka na powrót do gry po kontuzji biodra. Ostatni występ Polaka miał miejsce 26 września przeciwko Napoli. Od tamtej pory dochodzi do zdrowia i walcz o powrót na boisko. Co ciekawe Sebastian Walukiewicz już latem był łączony z przejściem do Torino. Wydawało się, że jego transfer jest przesądzony. Ostatecznie pozostał na Sardynii.