Jan Urban nowym faworytem Cezarego Kuleszy?

Wszystko wskazuje na to, że za równo tydzień poznamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Przegląd Sportowy informuje natomiast, że w ostatnich dniach bardzo mocno wzrosły szanse Jana Urbana. Trener Górnika Zabrze miałby stać się pierwszym wyborem Cezarego Kuleszy, gdyby nie udało się dopiąć formalności związanych z zatrudnieniem Andrija Szewczenki.

Były selekcjoner reprezentacji Ukrainy cały czas pozostaje faworytem do objęcia polskiej kadry. PZPN zdołał już wstępnie ustalić z Szewczenką warunki współpracy, ale nadal wiele zależy od byłego pracodawcy Ukraińca – włoskiej Genui. Klub Serie A bowiem odsunął w ostatnim czasie Szewczenkę od obowiązków trenera pierwszej drużyny. Oznacza to, że Genua miałaby wypłacać byłemu piłkarzowi Milanu pełną pensję, aż do momentu, w którym nie znajdzie on nowego pracodawcy.

Z Zabrza do reprezentacji Polski?

Szewczenko chciałby wynegocjować z włoskim klubem dogodne dla siebie warunki zakończenia współpracy i uzyskać choć część kwoty, którą mógłby zarobić wypełniając kontrakt z Genuą. Cezary Kulesza dał ukraińskiemu szkoleniowcowi kilka dni na uporządkowanie swoich spraw. Jeśli jednak 45-latek nie zdoła się w najbliższym czasie porozumieć ze swoim byłym pracodawcą, to prezes PZPN zwróci się w kierunku kandydata numer 2, którym jak informuje Przegląd Sportowy jest obecnie Jan Urban.

Pierwsze rozmowy między Kuleszą i Urbanem miały mieć już miejsce jakiś czas temu. Polski trener otrzymał propozycję kontraktu do końca 2022 roku, jednak szkoleniowiec Górnika preferowałby umowę, która kończyłaby się wraz z eliminacjami do EURO 2024. Urban musiałby również uprzednio zyskać zgodę na opuszczenie klubu z Zabrza. Zarówno w przypadku Szewczenki, jak i 59-letniego polskiego szkoleniowca, do ustalenia pozostało jeszcze kilka szczegółów. Czasu na podjęcie decyzji Cezary Kulesza ma jednak coraz mniej.