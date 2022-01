Aleksandar Šćekić nowym piłkarzem Zagłębia Lubin

Jeszcze nie tak dawno pisaliśmy o wielu zmianach w Zagłębiu Lubin. W weekend klub ogłosił, że jego nowym piłkarzem został Aleksandar Šćekić. Piłkarz podpisał umowę do końca sezonu 2022/23.

Aleksandar Šćekić to 30-letni pomocnik, który od 2018 roku występował w Partizanie Belgrad. W tym sezonie licząc wszystkie rozgrywki Czarnogórzec wystąpił w 27 meczach, w których zdobył 3 bramki i zanotował 2 asysty. Šćekić jest również reprezentantem swojego kraju, dla którego rozegrał 29 spotkań.

– Muszę powiedzieć, że pracowaliśmy bardzo długo nad sprowadzeniem Aleksandara do Lubina i jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się pozyskać takiego zawodnika. Wszystkim kibicom Zagłębia Partizan kojarzy się tylko pozytywnie i mam nadzieję, że podobnie będzie po występach Aleksandara dla naszego Klubu – powiedział Piotr Burilkowski, dyrektor Pionu Sportowego Zagłębia w wywiadzie dla oficjalnej strony klubu.

Oferta za Łukasza Porębę

Jedną z ważniejszych postaci w zespole Zagłębia jest 21-letni Łukasz Poręba. Wychowankowi klubu umowa z Miedziowymi kończy się w czerwcu, co chciałoby wykorzystać francuskie Lens. Klub, w którym występuje Przemysław Frankowski podobno zaproponował Zagłębiu 350 tysięcy euro za transfer pomocnika.

Nie wydaje się jednak, aby na takich warunkach Poręba odszedł do Ligue 1. Klub ustami dyrektora Burlikowskiego wydał już stosowny komunikat dotyczący tej sprawy.

– Do Klubu wpływają oferty dotyczące transferu Łukasza Poręby i Patryka Szysza, ale chcę powiedzieć jednoznacznie, że są to oferty dalece niesatysfakcjonujące. Absolutnie nie będziemy się na nie zgadzać, dopóki nie będą dostosowane do obecnego poziomu oraz potencjału naszych zawodników – czytamy na oficjalnej stronie Miedziowych.

Zagłębie do gry w Ekstraklasie wróci 4 lutego meczem z Legią Warszawa.