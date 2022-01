🇨🇴 Kolumbia – Peru 🇵🇪 Typy, kursy (28.01.2022)

Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Kolumbii z Peru. Obie drużyny są włączone w walkę o awans na tegoroczne mistrzostwa świata i można spodziewać się na pewno bardzo ciekawego meczu, który powinien stać na wysokim poziomie. Szykuje się bardzo interesujące starcie i można oczekiwać walki do samego końca spotkania. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Kolumbia – Peru zapowiedź (piątek, 22:00)

Gospodarze tego meczu w ostatnim czasie nie wygrywali w eliminacjach, ale dzięki dobremu początkowi są dalej w walce o awans. Mimo wszystko kibice Kolumbii dobrze wiedzą, że potrzeba lepszych występów, bo bez wygranych awans na mistrzostwa świata jest niemożliwy.

Goście za to wygrali swoje dwa poprzednie spotkania i póki co gracze Peru mogą wierzyć w awans. Nie będzie to oczywiście łatwe zadanie, bo rywale są mocni, ale jeśli gracze tej reprezentacji będą dalej pokazywali się z dobrej strony to być może zobaczymy Peru w Katarze.

Kolumbia – Peru nasze typy

Zawodnicy Kolumbii na własnym obiekcie powinni być w stanie poradzić sobie z Peru. Szykuje się jednak wyrównane i ofensywne spotkanie.

Nasze typy Kolumbia 1.68 Zagraj

Zagraj powyżej 2.5 goli 2.35 Zagraj

Kolumbia – Peru kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Kolumbia. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.68. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Kolumbia – Peru, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 4.00. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 5.50.

Kolumbia – Peru fakty meczowe

Na ostatnich 6 meczów gospodarzy w aż 5 fani oglądali mniej niż 2.5 goli.

Goście nie przegrali od 5 meczów.

W ostatnich 5 meczach zawodnicy Peru zdobywali pierwszą bramkę.

Kolumbia ostatnie pięć spotkań

Kolumbia – Honduras 2:1

Kolumbia – Paragwaj 0:0

Brazylia – Kolumbia 1:0

Kolumbia – Ekwador 0:0

Kolumbia – Brazylia 0:0

Peru ostatnie pięć spotkań

Peru – Jamajka 3:0

Peru – Panama 1:1

Wenezuela – Peru 1:2

Peru – Boliwia 3:0

Argentyna – Peru 1:0

