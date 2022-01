Jan Urban nie spotkał się z Cezarym Kuleszą

Wybór nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski nadal się przeciąga. Wczoraj informowano, że jednym z głównych kandydatów do objęcia tej posady jest Jan Urban. Jak się okazuje, trener Górnika Zabrze przyznał, że wcale nie spotkał się z prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą.

Cezary Kulesza od kilku dni przebywa w tureckim Belek, gdzie znajduje się również kilkanaście klubów PKO Ekstraklasy. Ostatnio mówiło się o tym, że prezes PZPN będzie chciał spotkać się na miejscu z Janem Urbanem, trenerem Górnika Zabrze. 59-letni szkoleniowiec jest podobno jednym z kandydatów, aby zastąpić Paulo Sousę.

Nie było spotkania Kuleszy z Urbanem

Jak się okazuje wcale nie doszło do spotkania Cezarego Kuleszy z Janem Urbanem. Potwierdził to sam trener w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

– Nie spotkałem się w Turcji z prezesem Kuleszą, nie jesteśmy również umówieni. Spokojnie pracujemy, przygotowujemy się do wiosny – opowiadał doświadczony szkoleniowiec.

Jednocześnie Urban nie chciał odnosić się do tego, czy byłby zainteresowany pracą z drużyną narodową. Póki co, trener chce skoncentrować się na pracy z Górnikiem i odpowiednio przygotować zespół do rundy wiosennej w Ekstraklasie. Zabrzanie wznowią rozgrywki wyjazdowym meczem ze Stalą Mielec 5 lutego.