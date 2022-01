Coventry – Stoke 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (25.01.2022)

W ramach 23. kolejki Championship. Coventry zagra na Coventry Building Society Arena ze Stoke. B臋dzie to starcie dziesi膮tej ekipy z dziewi膮tym zespo艂em. Obie dru偶yny dzieli raptem jeden punkt.

Coventry – Stoke zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Jedno zwyci臋stwo, jeden remis, trzy pora偶ki – tak prezentuje si臋 bilans pi臋ciu ostatnich ligowych spotka艅 Coventry. Wygrana to starcie z Peterborough, zako艅czone triumfem 4:1. Remis 1:1 mia艂 z kolei miejsce w rywalizacji z Huddersfield. Potyczki z West Bromem, Millwall oraz QPR to ju偶 wygrane przeciwnik贸w. Coventry zajmuje obecnie dziesi膮t膮 lokat臋 ze strat膮 siedmiu punkt贸w do sz贸stej pozycji.

O jedno oczko wi臋cej do tej pory zgromadzili gracze Stoke, kt贸rzy co ciekawe maj膮 identyczny bilans pi臋ciu ostatnich spotka艅. Wygrana przypada na mecz z Hull. Z kolei remis to ju偶 starcie z Middlesbrough. Pora偶ki mia艂y miejsce w pojedynkach z Derby, Preston i Fulham.

Coventry – Stoke nasze typy

Spodziewamy si臋 emocjonuj膮cego starcia, w kt贸rym obie ekipy trafi膮 do siatki i zobaczymy minimum trzy gole.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.90 Zagraj!

Zagraj! Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.75 Zagraj!

Coventry – Stoke kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Coventry wygra, kurs: 2.25

Remis, kurs: 3.20

Stoke wygra, kurs: 3.40

Coventry – Stoke fakty meczowe

Coventry wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Stoke zanotowa艂o dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich meczach

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Coventry traci艂o gola

Coventry pi臋膰 ostatnich spotka艅

Coventry – QPR 1:2

Peterborough – Coventry 1:4

Coventry – Derby 1:0

Coventry – Millwall 0:1

Huddersfield – Coventry 1:1

Stoke pi臋膰 ostatnich spotka艅

Stoke – Fulham 2:3

Hull – Stoke 0:2

Stoke – Leyton Orient 2:0

Stoke – Preston 1:2

Stoke – Derby 1:2

