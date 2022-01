Kolejny transfer Widzewa – Martin Kreuzriegler zagra przy Piłsudskiego

W piątek Widzew Łódź poinformował o sprowadzeniu Kristoffera Hansena. Teraz do Norwega dołączy Martin Kreuzriegler, który przenosi się do wicelidera 1. Ligi z tego samego klubu, Sandefjord.

Umowa Martina Kreuzrieglera wygasła wraz zakończeniem ubiegłego roku. Wykorzystał to Widzew, który zakontraktował 28-latka na najbliższe 1,5 sezonu. – Poszukiwałem klubu, którego celem jest rozwój i jestem podekscytowany, że będziemy starali się zrealizować zadanie, jakim jest awans do Ekstraklasy – przyznał sam zainteresowany w wypowiedzi dla oficjalnej strony Widzewa.

Celem awans

Dla Widzewa Łódź absolutnym celem na nadchodzącą rundę będzie powrót po wielu latach do Ekstraklasy. Podopieczni trenera Niedźwiedzia będą chcieli go wywalczyć unikając baraży. Aby to się stało musieliby zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc na finiszu sezonu. Przed startem rundy wiosennej Widzew znajduje się na fotelu wicelidera mając cztery punkty przewagi nad trzecią Koroną Kielce. Pierwszym meczem po przerwie dla RTS-u będzie domowe starcie z Arką Gdynia.