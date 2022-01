Dusan Vlahović w Juventusie? Lada moment hitowy transfer w Serie A

Dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach Serie A nie musi być nudna. Zwłaszcza, że za moment będziemy świadkami wielkiego hitu na rynku transferowym. Dusan Vlahović jest coraz bliżej przejścia do Juventusu. Kwota transferu ma zamknąć się w 75 milionach euro!

Fabrizio Romano poinformował, że oferta tej wysokości jest na stole. Podobno jest już pierwsze, ustne, porozumienie klubów na temat przejścia Serba z Florencji do Turynu. Dusan Vlahović obecnie jest liderem – razem z Ciro Immobile – klasyfikacji strzelców Serie A. 17 goli robi wrażenie, tym bardziej porównując to z liczbami czołowych ofensywnych graczy Juventusu. Gdy dodamy ligowe gole Moraty, Dybali oraz Keana wychodzi ledwie 15 trafień… Do tego Juventus ma dopiero 11. atak w lidze pod względem strzelonych goli. W TOP10 gorsi od nich są tylko sąsiedzi z Torino.

Wygląda na to, że tajemnica gestów i spojrzeń w trybuny się wyjaśniła. Mecz z Genoą był dla Vlahovicia prawdopodobnie ostatnim w barwach Fiorentiny. I przepraszał nie za karny, tylko za odejście zimą – do tego do Juventusu. pic.twitter.com/wvNukPXh3a — Michał Borkowski (@mbork88) January 24, 2022

Według włoskich doniesień już w tym tygodniu – najwięcej się mówi o czwartku – Serb będzie zawodnikiem Juventusu. Wcześniej miał mieć oferty z Arsenalu. Dusan Vlahović chce jednak pozostać we Włoszech i trafić do jeszcze mocniejszego klubu. W ten sposób Juve po raz kolejny podbierze czołowego zawodnika z Artemio Franchi. W ostatnich latach podobną drogę obrali Federico Chiesa i jego imiennik Bernardeschi. Obaj dzisiaj nie są mile widziani we Florencji i podobnie zapewne będzie z Vlahoviciem.

Milik w gronie kandydatów

Pisaliśmy już dzisiaj o potencjalnych następcach Serba. Według Gianluki Di Marzio wśród nich ma być Arkadiusz Milik. Ponadto Fiorentina interesuje się także Arthurem Cabralem z FC Basel. Brazylijczyk w tym sezonie trafił 27 razy do siatki rywali w barwach szwajcarskiego klubu.

Jeżeli Milik trafiłby do Florencji, spotkałby kolegę z reprezentacji Krzysztofa Piątka. Wówczas bez względu na zwycięzcę rywalizacji w ataku, grałby Polak. To mogłaby być ciekawa rywalizacja pod względem klubowym, ale także reprezentacyjnym.