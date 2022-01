Sporting – Santa Clara 🇵🇹 Typy, kursy (26.01.2022)

W p贸艂finale Pucharu Ligi Portugalskiej zmierz膮 si臋 ze sob膮 Sporting i Santa Clara. Ekipa z Lizbony jest zdecydowanym faworytem tego starcia. Kt贸r膮 z dru偶yn zobaczymy w wielkim finale?

Sporting 鈥 Santa Clara zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Sporting mia艂 okazj臋 mierzy膰 si臋 z Santa Clar膮 z pocz膮tkiem stycznia. Mecz ten zako艅czy艂 si臋 przegran膮 Lw贸w wynikiem 2:3. Dla sto艂ecznej ekipy by艂a to pierwsza w tym sezonie pora偶ka w lidze. W ostatnim tygodniu Sporting ponownie przegra艂, tym razem w starciu z Brag膮 (1:2). Warto zaznaczy膰, 偶e w trzech poprzednich spotkaniach mi臋dzy ekip膮 z Estadio Alvalade a Santa Clar膮 obie ekipy strzela艂y gola.

Pi艂karze Santa Clary podchodz膮 do tego spotkania z nadziejami, 偶e uda im si臋 powt贸rzy膰 wyczyn z pocz膮tku roku. Od momentu omawianego starcia dzisiejsi go艣cie rozegrali dwa spotkania, w kt贸rych zanotowali remis (2:2 z Tondel膮) oraz wygran膮 (2:0 z Moreirense). Santa Clara stoi przed ogromn膮 szans膮 na historyczny sukces, zesp贸艂 nie ma nic do stracenia, dlatego te偶 powinni艣my si臋 po nim spodziewa膰 determinacji ju偶 od pierwszej minuty.

Sporting 鈥 Santa Clara nasze typy

Patrz膮c na ostatnie mecze tych ekip jeste艣my sk艂onni do postawienia w tym spotkaniu na BTTS oraz over 2.5 gole. Wiele wskazuje, 偶e b臋dzie to bardzo interesuj膮cy pojedynek, w kt贸rym faworyt wcale nie jest tak oczywisty.

Nasze typy BTTS 2.00 Zagraj!

Zagraj! over 2.5 gole 1.75 Zagraj!

Sporting 鈥 Santa Clara kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Sportingu: 1.42

remis: 4.50

zwyci臋stwo Santa Clary: 7.15

Sporting 鈥 Santa Clara fakty meczowe

Ostatnie mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Santa Clary wynikiem 3:2.

Sporting przegra艂 w zesz艂ym tygodniu z Brag膮.

W trzech poprzednich spotkaniach mi臋dzy tymi zespo艂ami obie ekipy strzela艂y gola.

Sporting pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sporting 鈥 Braga 1:2

Vizela 鈥 Sporting 0:2

Leca 鈥 Sporting 0:4

Santa Clara 鈥 Sporting 3:2

Sporting 鈥 Portimonense 3:2

Santa Clara pi臋膰 ostatnich spotka艅

Moreirense 鈥 Santa Clara 0:2

Santa Clara 鈥 Tondela 2:2

Santa Clara 鈥 Sporting 2:3

Ferreira 鈥 Santa Clara 2:1

Santa Clara 鈥 Guimares 1:0