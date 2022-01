Objawienie Euro 2020 ma trafić do Interu

Latem błyszczał podczas Euro 2020, ale w nowym sezonie długo nie pograł. Robin Gosens od kilku miesięcy leczy kontuzje, a mimo tego ma wzięcie na rynku transferowym. Wg włoskich dziennikarzy lada moment zostanie piłkarzem Interu Mediolan.

29 września Atalanta Bergamo grała mecz Ligi Mistrzów z Young Boys Berno. Niemiecki zawodnik skończył tamto spotkanie już po jedenastu minutach. Od tamtej pory nie oglądaliśmy go na boisku. To nie zmienia jednak nastawienia największych klubów do zawodnika La Dei. Mówi się, że łącznie kwota transferu zamknie się w okolicach 30 milionów euro, a Inter w końcu pozyska typowego wahadlowego na lewą stronę. Dotychczas tę funkcję pełni Ivan Perisić, czyli nominalny skrzydłowy.

Fabrizio Romano: Transfer Robina Gosensa jest na ostatnim etapie. Niemiec zostanie wypożyczony z obowiązkiem wykupu za 22 mln euro plus bonusy. Dodatkowo klub planuje sprowadzenie Felipe Caicedo. Pewnie obowiązek wykupu = awans do LM. A cena jeszcze się zmieni. pic.twitter.com/fjn98x4lDo — Aleksander Bernard (@Olek_Bernard) January 25, 2022

Wydawało się, że latem Atalanta może dostać znacznie więcej za reprezentanta Niemiec. Jednak wobec kontuzji, obecna oferta wydaje się być całkiem korzystną dla klubu z Bergamo. Tym bardziej że Robin Gosens już za rok mógłby podpisać kontrakt z innym klubem i odejść za darmo. A tak Atalanta zgarnie około 30 milionów za piłkarza, którego w 2017 roku kupiła za nieco ponad… milion euro z holenderskiego Heraklesu Almelo.