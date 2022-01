Preston – Bristol City 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Typy, kursy (29.01.2022)

W 29. serii spotka艅 angielskiej Championship dojdzie do meczu Preston z Bristol City. Obie ekipy w tabeli rozdziela raptem trzy punkty. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮, typami oraz kursami bukmacher贸w na t臋 konfrontacj臋!



Preston – Bristol City zapowied藕 (sobota, 16:00)

Obie ekipy znajduj膮 si臋 w 艣rodku tabeli i na chwil臋 obecn膮 nie zagra偶a im spadek, a o walk臋 o wej艣cie do Premier League b臋dzie bardzo trudno. Pi艂karze Preston, jak do tej pory, zgromadzili na koncie 36 punkt贸w, a wi臋c o 3 wi臋cej, ani偶eli Bristol City. W pierwszym meczu obu ekip w tym sezonie, kt贸ry odby艂 si臋 we wrze艣niu 2021 roku pad艂 bezbramkowy remis.

Gospodarze sobotniego starcia udanie otworzyli rok 2022, bowiem pokonali na wyje藕dzie Stoke City 2:1. P贸藕niej odpali jednak z FA Cup po pora偶ce 1:2 z Cardiff, a w lidze zdobyli pi臋膰 punkt贸w w czterech meczach. Pozytywnie zaskoczy膰 mog艂o ich 艣rodowe zwyci臋stwo na wyje藕dzie na WBA 2:0. Z kolei Bristol City przeplata zwyci臋stwa z przegranymi. Od pocz膮tku stycznia podopieczni Nigela Persona pokonali Millwall oraz Cardiff, ale stracili te偶 komplet oczek z Luton a tak偶e Fulham.

Preston – Bristol City nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 niestabiln膮 form臋 obu ekip, a tak偶e podobny dorobek punktowy, niewykluczony jest podzia艂 punkt贸w. Aby wybra膰 ten typ zach臋ca r贸wnie偶 atrakcyjny kurs.

Nasze typy Remis 3.55 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.90 Zagraj

Preston – Bristol City kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Preston wygra, kurs: 1.88

Remis, kurs: 3.55

Bristol City wygra, kurs: 4.55

Preston – Bristol City fakty meczowe

Obie dru偶yny w tabeli rozdzielaj膮 3 punkty

W poprzednich 10 meczach jedni i drudzy tylko raz zanotowali dwa zwyci臋stwa z rz臋du

W poprzednich trzech meczach obu ekip na Deepdale w Preston, dwukrotnie pada艂 remis

Preston pi臋膰 ostatnich spotka艅

WBA – Preston 0:2

Swansea – Preston 1:0

Preston – Sheffield Utd 2:2

Preston – Birmingham 1:1

Cardiff – Preston 2:1

Bristol City pi臋膰 ostatnich spotka艅

Luton – Bristol City 2:1

Bristol City – Cardiff 3:2

Fulham – Bristol City 6:2

Bristol City – Fulham 0:1

Bristol City – Millwall 3:2

