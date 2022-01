Ilaix Moriba blisko powrotu do Hiszpanii

Jak informują hiszpańskie media, bardzo bliski powrotu na hiszpańskie boiska jest Ilaix Moriba. 19-letni pomocnik na zasadzie wypożyczenia miałby trafić z RB Lipsk do Valencii.

Ilaix Moriba latem w kontrowersyjnych okolicznościach opuścił FC Barcelonę i trafił do RB Lipsk. Młody piłkarz oczekiwał znaczącej podwyżki od klubu z Katalonii, który jednak nie był w stanie sprostać tym wymaganiom. Ostatecznie po 19-latka zgłosił się zespół z Bundesligi i sprzedano go za 16 milionów euro + bonusy.

Kłopoty Moriby w Lipsku

Pomocnik nie najlepiej poradził sobie w nowym miejscu. Jak do tej pory Moriba uzbierał tylko 100 minut na placu gry licząc wszystkie rozgrywki. Składają się na to dwa występy w Bundeslidze, trzy w Lidze Mistrzów oraz jeden w DFB Pokal. Ostatnio Moriba występował w Pucharze Narodów Afryki, gdzie zadebiutował w reprezentacji Gwinei. 19-latek został wybrany MVP fazy grupowej tych rozgrywek.

Zastąpi Daniela Wassa?

Według ostatnich doniesień z Hiszpanii już tylko godziny dzielą Daniela Wassa od transferu z Valencii do Atletico Madryt. Klub z Estadio Mestalla szuka zatem zastępstwa za Duńczyka i ponoć jest bardzo bliski porozumienia z Lipskiem w kwestii wypożyczenia Moriby do końca sezonu. Sam zawodnik ma bardzo cieszyć się z powrotu do ligi hiszpańskiej i jest jak najbardziej chętny, by trafić do zespołu Jose Bordalasa.

Prawdopodobnie wypożyczenie Moriby nie będzie zawierać opcji wykupu. W tabeli La Ligi Valencia zajmuje 10. miejsce ze stratą siedmiu punktów do strefy Ligi Mistrzów.