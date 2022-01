Barnsley – Bornemouth 🇬🇧 Typy, kursy (29.01.2022)

Mecz ekip z r贸偶nych dw贸ch kra艅c贸w tabeli. Nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e gospodarze b臋d膮 mieli baaardzo trudne zadanie. Przyje偶d偶a trzecia dru偶yna ligi i ich cel mo偶e by膰 tylko jeden – komplet punkt贸w dla Bornemouth. Barnsley jednak musi si臋 obudzi膰, 偶eby nie sko艅czy膰 lada moment w League One.聽

Barnsley – Bornemouth zapowied藕 (sobota, 16:00)

Gospodarze maj膮 ogromny k艂opot z punktowaniem. Trzy w ostatnich dziesi臋ciu grach to katastrofa. Trudno si臋 zatem dziwi膰, 偶e klub Micha艂a Helika zamyka ligow膮 stawk臋. W tym momencie trac膮 osiem punkt贸w do bezpiecznej strefy. Do ko艅ca jeszcze kilkana艣cie mecz贸w, ale p贸ki co nie wida膰 zbyt wielkich szans na ich utrzymanie. Nawet Derby County maj膮ce -21pkt od zwi膮zku, jest przed nimi. Kr贸tko m贸wi膮c dzisiaj Barnsley to g艂贸wny kandydat by zasili膰 grono dru偶yn z League One.

Na drugim biegunie Bornemouth. Niedawno byli w Premier League i chc膮 tam wr贸ci膰. Trzy punkty straty do drugiego Blackburn to niewiele. Tym bardziej 偶e Rover maj膮 rozegrany jeden mecz wi臋cej. Jednak Bornemouth musi poprawi膰 ligow膮 dyspozycje. W ostatnim czasie mocno wyhamowali. Cztery pora偶ki w sze艣ciu ostatnich meczach to zdecydowanie za du偶o, jak na kandydata do awansu.

Barnsley – Bornemouth kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Barnsley wygra, kurs: 5,2

Bornemouth wygra, kurs: 1,75

Remis, kurs: 3,8

Barnsley – Bornemouth nasze typy

Nie ma w膮tpliwo艣ci, kto powinien si臋gn膮膰 po komplet punkt贸w w tym meczu. Stawiam na Wisienki i ich kolejne zwyci臋stwo. Tym razem nad czerwon膮 latarni膮 ligi.

Nasze typy Bornemouth 1,75 Zagraj

Zagraj Bornemouth wygra do 0 2,90 Zagraj

Barnsley – Bornemouth fakty meczowe

Spotkanie ostatniej z trzeci膮 dru偶yn膮 Championship. Gospodarze maj膮 14pkt i osiem straty do bezpiecznej strefy. Go艣cie 49 i trzy straty do Blackburn, kt贸re jest na miejscu daj膮cym awans do Premier League

Bornemouth to druga najlepsza ekipa na wyjazdach – 25pkt w 14. meczach

Barnsley zamyka stawk臋. Nie wygra艂o w lidze od dziesi臋ciu gier. W tym czasie zdobyli ledwie 3 punkty

Pierwszy mecz Bornemouth wygra艂o 3:0

