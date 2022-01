Hull – Swansea 🇬🇧 Typy, kursy (29.01.2022)

Spotkanie s膮siad贸w w tabeli. Szkopu艂 w tym, 偶e Hull i Swansea to dru偶yny do艂u Championship. Dla Walijczyk贸w jest nadzieja jeszcze w postaci mecz贸w zaleg艂ych. Teraz jednak czas pokona膰 najbli偶szego rywala.

Hull – Swansea zapowied藕 (sobota, 16:00)

Spotkanie klub贸w, w kt贸rych niedawno temu wyst臋powali Polacy. Kamil Grosicki w Hull, 艁ukasz Fabia艅ski w Swansea. To jednak historia, podobnie jak wyst臋py obu klub贸w w Premier League. Teraz s膮 daleko od tego, a nawet bli偶ej League One. Hull na 19. miejscu i tylko 9 oczek nad otwieraj膮cym stref臋 spadkow膮 Peterborough. Warto i tak zauwa偶y膰, 偶e ostatnio wygrali dwa mecze – z drug膮 i trzeci膮 ekip膮 w tabeli! – przerywaj膮c seri臋 pi臋ciu mecz贸w bez wygranej i trzech kolejnych pora偶ek. Zreszt膮 to jest dominanta Hull w tym sezonie – gra seriami. 5 pora偶ek, potem 4 wygrane, znowu 5 mecz贸w bez wygranej i teraz zacz臋li od dw贸ch wygranych. Czy historia zatoczy ko艂o?

Swansea jest dwie lokaty nad nimi i trzy punkty. Ale ma dwa mecze rozegrane mniej. Walijczycy tak偶e przerwali seri臋 ligow膮, gdy przegrali trzy mecze. Ostatnio 5pkt w trzech spotkaniach. Niewiele jednak w nich si臋 dzia艂o – 艂膮cznie 3 gole. M贸wimy jednak o zespole nieco lepszym od swojego najbli偶szego rywala.

Hull – Swansea kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Hull wygra, kurs: 2,60

Swansea wygra, kurs: 2,90

Remis, kurs: 3,30

Hull – Swansea nasze typy

Trudno wytypowa膰 ko艅cowy wynik spotkania. Ostatecznie sk艂aniamy si臋 bardziej w kierunku goli po obu stronach i typowi na go艣ci.

Hull – Swansea fakty meczowe

Spotkanie s膮siad贸w z ligowej tabeli. Gospodarze na 19. miejscu, go艣cie na 17. w Championship. Obie ekipy dziel膮 trzy punkty, tyle 偶e Walijczycy maj膮 dwa rozegrana mecze mniej

Swansea to obok Sheffield United jedyna dru偶yna, kt贸ra ma a偶 trzy zaleg艂e spotkania

Hull jest trzeci膮 najgorsz膮 domow膮 dru偶yn膮 w domu – 15pkt w 13. meczach

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 bezbramkowym remisem

Ostatnia wizyta Swansea w Hull to wynik 4:4

