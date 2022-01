Raków szaleje na rynku transferowym. Klub sięga po napastnika CSKA Moskwa

Raków Częstochowa w zimowym oknie transferowym nie szczędzi pieniędzy na wzmocnienia. Jak informuje portal Meczyki.pl, częstochowianie chcą sprowadzić do siebie 22-letniego napastnika CSKA Moskwa – Iliję Szkurina.

Wicemistrzom polski udało się już w styczniu zakontraktować utalentowanego rumuńskiego skrzydłowego Deiana Sorescu. Teraz przyszła kolej na wzmocnienie siły rażenia. Raków Częstochowa zdecydował się bowiem sięgnąć po Iliję Szkurina, który przebywa obecnie na wypożyczeniu w Dynamie Kijów, ale pozostaje piłkarzem CSKA Moskwa.

Z Ligi Mistrzów do Częstochowy

Klub ze stolicy Rosji rozważa skrócenie wypożyczenia Szkurina do Dinama ze względu na napięte relacje na linii Rosja – Ukraina. Skorzystać z tego faktu chcą częstochowianie, którzy chcą sprowadzić do siebie napastnika na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z opcją wykupu za milion euro.

Szkurin w tym sezonie bramki jeszcze nie strzelił, ale w barwach Dinama zaliczył pięć asyst i dwukrotnie wystąpił w spotkaniach Ligi Mistrzów. Białorusin to wysoki napastnik z doświadczeniem w silniejszej lidze, więc wydaje się, że byłby dla Rakowa znakomitym wzmocnieniem składu.