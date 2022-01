ŁKS surowo ukarany przez PZPN

Łódzki Klub Sportowy od dłuższego czasu przeżywa trudne chwilę. Latem nie udało się wrócić do Ekstraklasy. Teraz to niepowodzenie odbija się na niwie finansowej. Wczoraj PZPN na posiedzeniu komisji ds. licencji klubowych ukarał ŁKS grzywną w wysokości 20 tysięcy złotych. To jednak wierzchołek sankcji nałożonych na klub z Alei Unii Lubelskiej.

ŁKS dostał także zakaz transferowy do końca obecnego sezonu. Chodzi o transfery definitywne, ale także płatne wypożyczenia oraz te z opcją wykupu po sezonie. Nawet w przypadku wolnych transferów łodzianie będą ograniczeni limitem wydatków dla nowych piłkarzy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

To efekt opóźnień w wypłatach łodzian. Te już ciągnęły się przez całą rundę jesienną. Dlatego w jej trakcie odszedł Mikkel Rygaard. Duńczyk nie chciał czekać na uregulowanie zobowiązań i wybrał rozwiązanie kontraktu z winy klubu. ŁKS w oficjalnym komunikacie potwierdził, że spodziewał się takich działań ze strony związku. Jednak w klubie wprowadzono plan naprawczy, a dotychczasowe sankcje to efekt poprzednich zaniedbań w klubie.

– Podjęte przez klub działania, o których poinformujemy w najbliższych dniach, pozwoliły uregulować zobowiązania, ale jak czytamy w uzasadnieniu decyzji – rzeczone zobowiązania zostały spłacone po dacie 30 listopada 2021 roku, w którym zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym rozpoczyna się Sezon Licencyjny, co za tym idzie klub w takim przypadku podlegał sankcjom określonym w Podręczniku Licencyjnym – czytamy na stronie klubu.