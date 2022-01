Czas na Ekstraklasę: Raport przed powrotem ligi

Dokładnie za siedem dni wróci nasza ukochana Ekstraklasa. W ten weekend osiemnaście ekip rozegra ostatnie sparingi, które będą próbami generalnymi przed ligą. Czas więc powoli podsumować wydarzenia zimowych przygotowań w każdym z klubów.

Wybraliśmy to, co najważniejszego wydarzyło się w każdym z uczestników naszej ligi. U niektórych błogi spokój i kompletna nuda. Inni mieli spore zamieszanie, z którego mogliśmy wybierać do woli. Idziemy od dołu, w górę tabeli. Zaczynamy więc od czerwonej latarni ligi.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Pomiędzy 12 grudnia a 10 stycznia nie minął miesiąc, a w tym czasie beniaminek miał… czterech trenerów. Tyle oficjalnie, bo de facto dwóch. Rundy jesiennej nie skończył Mariusz Lewandowski. Na czas bezkrólewia ekipę objął Waldemar Piątek – trener bramkarzy. Wiosną miał drużynę prowadzić Michał Probierz, ale długo nie wytrwał. Dokładnie dwa… dni. Po tym czasie okazało się, że ustalenia na linii klub-trener nieco się zmieniły. Probierz uznał, że w takich warunkach pracować nie będzie. Wobec tego Słonie musiały szukać nowego szkoleniowca. Nim został Radoslav Latal. Czech dobrze znany w Polsce wygrał batalię z innym przedstawicielem południa. Wcześniej wiele mówiło się o Pavle Stano.

Legia Warszawa

Jeszcze w grudniu drużynę przejął Aleksandar Vuković. Teraz zimowe przygotowania miały być pierwszym okresem spokojnym w Legii od kilku miesięcy. Były, względnie spokojne. Najpierw saga z Markiem Papszunem i fiasko rozmów ze szkoleniowcem Rakowa. Potem trwająca do dzisiaj afera z Mahirem Emrelim. Azer nie chce wracać do klubu, ale tak łatwo z opuszczeniem warszawskiego zespołu miał nie będzie. Kontrakt obowiązuje, obie strony raczej trzymają się swoich racji. To może skończyć się w sądzie.

Warta Poznań

W zielonej części stolicy Wielkopolski spokojna zima. Nadal strefa spadkowa, ale już ze znacznie lepszymi perspektywami niż w połowie jesieni. Dawid Szulczek chciał zgarnąć punkty jeszcze w grudniu i to mu się udało. Teraz miał sporo czasu na pracę bez meczów o stawkę. Największe poruszenie w okresie przygotowawczym Warty wzbudziła wzmianka o poszukiwaniach asystenta trenera w social mediach. O tym jednak pisaliśmy już na łamach Futbol News.

Górnik Łęczna

Zielono-czarni tym razem w Turcji nie ponieśli żadnych strat w ludziach, tak jak to było kilkanaście lat temu podczas jednego ze zgrupowań. Kamil Kiereś zgarnął tytuł trenera grudnia w Ekstraklasie i teraz czas na obronę ligi dla Lubelszczyzny. Dobra końcówka jesieni sprawiła, że nastroje w Łęcznej są znacznie lepsze, niż jeszcze w listopadzie.

Zagłębie Lubin

Dariusza Żurawia zastąpił Piotr Stokowiec, a to oznacza wielki powrót trenera do Lubina. Wydawało się, że Stokowiec już nie będzie pracował z Łukaszem Smolarowem, swoim asystentem od wielu lat. Ten chciał iść “na swoje”, ale ostatecznie na pół roku będzie nadal asystentem Stokowca.

Wisła Kraków

Na dzisiaj Biała Gwiazda dobrze zarobiła na zimowych transferach. Inne kontynenty do gry wybrali Yaw Yeboah oraz Aschraf El Mahdioui. Pierwszy ruszył podbijać MLS, drugi Arabię Saudyjską. Z tej okazji krakowskiemu klubowi wpadły do kasy ponad 4 miliony euro. Z jednej strony pieniądze nie do pogardzenia przy sytuacji finansowej wiślaków. Mówimy jednak o sporych osłabieniach dla drugiej linii. Zwłaszcza w przypadku tego drugiego. Trzeba jednak pochwalić Wisłę za zrobienie transferu, który w pół roku przyniósł spore zyski finansowe, a wcześniej sportowe.

Piast Gliwice

Na papierze wydaje się, że dobre okienko transferowe za Piastem. Odszedł Patryk Sokołowski, ale do klubu trafił chociażby Michał Kaput z Radomiaka, a Rauno Sappinen ma być lekiem na brak skutecznego napastnika. Niemniej gliwiczanie będą celowali w znacznie wyższe pozycje, niż dotychczasowa 12. lokata po jesieni.

Jagiellonia Białystok

Ireneusza Mamrota zamienił Piotr Nowak. To duży powrót do polskiej piłki. Poza tym niezbyt wiele sportowego działo się w klubie. Kilka odejść, jedno przyjście, ale trudno mówić o wielkich osłabieniach lub wzmocnieniach.

Śląsk Wrocław

Transfer Dennisa Jastrzembskiego określa się mianem hitowego. Trudno się dziwić, skoro Śląsk przechwycił gościa, który zbierał minuty w Bundeslidze w tym sezonie. 220 to niedużo, ale mówimy o poziomie znacznie wyższym od naszej Ekstraklasy.

Natomiast Jacek Magiera mógł być niepocieszony, że większość przygotowań straciła największa gwiazda zespołu – Erik Exposito. Koronawirus oraz kwarantanna w Hiszpanii mocno się przedłużyły. Na pewno wpłynie to jakoś na formę hiszpańskiego napastnika. To może mieć także wpływ na dyspozycje wrocławian na początku rundy. Zwłaszcza wobec coraz większych szans na odejście Mateusza Praszelika.

Cracovia

Najgłośniej w zimie było o Marcosie Alvarezie i jego braku na zgrupowanie. Sam zainteresowany mówi, że był zdziwiony takim ruchem i wypychaniem go z klubu. Wiadomym jest, że nie spełnił dotychczasowych oczekiwań, jednak Alvarez chce pozostać przy Kałuży. Pytanie czy będzie mu to dane zrobić…

Stal Mielec

Rafał Strączek całą zimę wzbudzał i wzbudza duże zainteresowanie. Największe wykazuje Girondins Bordeux. Nadal możliwy jest transfer teraz, choćby byłby on ogromnym kłopotem dla mielczan. Skoro tak, Stal szuka potencjalnego zastępstwa. Wiele mówi się o wypożyczeniu Kacpra Tobiasza z Legii Warszawa. Być może ten poszedłby drogą Radosława Majeckiego, który grał w Stali.

Drugim kłopotem jest skrócone wypożyczenie Fabiana Piaseckiego. Śląsk potrzebował go już teraz, więc w ataku powstała ogromna wyrwa. Dobra postawa Piaseckiego była sporym handicapem jesienią.

Górnik Zabrze

W Zabrzu trzymają kciuki za… Adama Nawałkę lub innych trenerów. Nikt nie chciałby awansu Jana Urbana na stanowisko selekcjonera. Z jednej strony wielki zaszczyt, ale w 2013 roku już takowego się doczekali. Wówczas właśnie Nawałka zmieniał Zabrze na reprezentację Polski. Teraz kolejne osłabienie klubu byłoby sporym kłopotem. Zwłaszcza u progu rundy wiosennej.

Wisła Płock

Razem z Lechem to najlepszy zespół domowy w lidze. 25 z 29 punktów zdobytych na budowe nowego stadionu. W Płocku jedna trybuna gotowa, zaraz będą kolejne. Wisła była jesienią niemal bezkompromisowa i to zaprowadziło ich na 6. miejsce w tabeli. Zima dlatego była spokojna. Bez przetasowań kadrowych w jedną czy drugą stronę.

Lechia Gdańsk

Gdańszczanie zimą zgarnęli na rynku transferowym łakomy kąsek. 18-letni Tomasz Neugebauer miał pójść jeszcze na półroczne wypożyczenie, z powrotem do Ruchu Chorzów. Ostatecznie poleciał na obóz z Lechią i może być w przyszłości sporym wzmocnieniem gdańskiego klubu w środku pola.

Radomiak

Największa sensacja tego sezonu w Ekstraklasie. U progu rundy wiosennej są jednak kłopoty. Michał Kaput odszedł do Piasta, a Filipe Nascimento doznał kontuzji w meczu z Metalistem Charków. Urazu wcześniej doznał Filip Majchrowicz, ale raczej w tym wypadku hierarchia nie zmieni się w radomskiej bramce.

Do listy młodzieżowców dołączył Dawid Olejarka ze Stali Rzeszów. Co prawda bramkarze wypełniają formalności związane z występami młodzieżowców, jednak pod kątem przyszłości, to może być ciekawy transfer.

Raków Częstochowa

Marek Papszun zostaje to największy sukces zimy pod Jasną Górą. Przy tym, nawet hitowe transfery się chowają. Przyjścia dwóch Rumunów: Deiana Sorescu Bogdana Racovitana robią wrażenie. Częstochowianie rozbili bank, a mają chrapkę jeszcze na białoruskiego napastnika CSKA Moskwa wypożyczonego do Dynama Kijów.

Pogoń Szczecin

Kacper Kozłowski przebił odejścia Sebastiana Walukiewicza i Adama Buksy. Portowcy zgarnęli sporą kasę za swojego gracza, ale szybko ją zainwestowali. Z Żiliny trafił do Szczecina Wahan Biczachczjan. Ormiani już zdążył zachwycić wielu kibiców i dziennikarzy podczas zimowych sparingów.

Teraz Pogoń szuka podstawowego młodzieżowca w swoich szeregach i czeka na pełny stadion. Połowa już jest do użytku, druga niedługo będzie gotowa. Czy to się zbiegnie z kolejnym dużym sukcesem szczecinian?

Lech Poznań

Jakub Kamiński podążył krokiem Kozłowskiego. Różnica jest taka, że gracz Lecha pozostaje do lata i będzie walczył o mistrzostwo kraju. W tym celu trafił do Poznania także Kristoffer Velde i konkurencja na skrzydłach stała się znacznie mocniejsza.

Kłopotem Lecha jest kwestia napastników. Filip Szymczak zostaje na wypożyczeniu w Katowicach. Artur Sobiech zmaga się z powikłaniami po koronawirusie, a Mikael Ishak późno dołączył do zespołu. Szansę na “9” dostał Filip Marchwiński, dla którego to będzie ważna runda. Za pół roku będzie potrzebny mocny młodzieżowiec do podstawowego składu!