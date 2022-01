Oficjalnie: Ilaix Moriba wraca do LaLiga

Medialne doniesienia stały się faktem. Ilaix Moriba wraca do Hiszpanii. Były zawodnik Barcelony trafia na półroczne wypożyczenie do Valencii. W umowie nie ma klauzuli wykupu, a to oznacza, że Red Bull Lipsk wiążę z 18-latkiem przyszłość.

Gwinejczyk latem był bohaterem jednego z ciekawszych transferów. Nie dogadał się z władzami Blaugrany w sprawie nowego kontraktu, więc wybrał Niemcy. Lipsk miał być miejscem, w którym dostanie dużo szans na grę i szybko się wypromuje. Rzeczywistość okazała się zgoła odmienna. W pół roku uzbierał ledwie 100 minut podczas sześciu gier. W tym samym czasie jego młodzi koledzy w Barcelonie dostawali regularne szansę – Gavi czy Nico Gonzalez.

Ilaix Moriba zastąpi na Mestalla Daniela Wassa. Duńczyk trafił do Atletico Madryt, gdzie nie będzie grał na swojej nominalnej pozycji – w środku pola. Tam zagra jako prawy obrońca. Moriba ma wzmocnić Nietoperzy w drugiej części sezonu, które chciałyby powalczyć o europejskie puchary. Ścieżki są dwie, a ta pucharowa znacznie łatwiejsza. Zwłaszcza wobec zbliżającego się meczu 1/4 finału Copa del Rey z Cadizem.